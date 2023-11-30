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عبور أول طائرة من لندن لنيويورك باستخدام زيت الطهي
منوعات
2023-11-30 | 00:45
Alsumaria Tv
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765 مشاهدة
السومرية نيوز – منوعات
نجحت طائرة ركاب تابعة لشركة فيرجن أتلانتيك في القيام برحلة من لندن إلى نيويورك باستخدام وقود الطيران المستدام.
هذه الرحلة الفريدة من نوعها أقلت مؤسس فيرجن الملياردير ريتشارد برانسون وعددا قليلا من الأشخاص، ومن المقرر أن تعود إلى لندن باستخدام وقود الطائرات التقليدي.
وتعتمد شركات الطيران على الوقود المصنوع من المخلفات لتقليل انبعاثاتها بنسبة تصل إلى 70 بالمئة، لكن التكلفة العالية وشح المواد اللازمة لصنع وقود الطيران المستدام يجعلان الإنتاج على نطاق واسع أمراً صعباً.
ولا يمثل الوقود المستدام إلا أقل من 0.1% من إجمالي وقود الطائرات المستخدم حالياً على مستوى العالم، ويتكلف من ثلاثة إلى خمسة أضعاف وقود الطائرات العادي.
والرحلة التي قامت بها طائرة (بوينغ 787) التي تعمل بمحركات رولز رويس (ترينت 1000)، هي المرة الأولى التي تحلق فيها طائرة تجارية لمسافات طويلة باستخدام وقود مستدام بنسبة 100%.
وقال برانسون في لندن قبل إقلاع الطائرة: "سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نتمكن من الحصول على ما يكفي من الوقود ليتمكن الجميع من الطيران. لكن عليك أن تبدأ".
وإزالة الكربون من صناعة الطيران ليست سهلة مقارنة بالسفر البري، وهي تمثل من 2 إلى 3% من انبعاثات الكربون العالمية.
وقد أقلعت الرحلة في الساعة 1149 بتوقيت غرينتش من مطار هيثرو بلندن يوم الثلاثاء الماضي، وعلى متنها برانسون والرئيس التنفيذي لشركة فيرجن أتلانتيك شاي فايس ووزير النقل البريطاني مارك هاربر.
وهبطت الطائرة في مطار غون إف. كنيدي الدولي بنيويورك في الساعة 1405 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1905 بتوقيت غرينتش)، أي قبل 35 دقيقة من الموعد المحدد، حيث كان في استقبالها نائب وزير النقل الأمريكي بولي تروتنبرج وآخرون.
مدير «هيرميس»: النقل الجوي يحتاج خارطة طريق للتحول نحو الوقود المستدام
وقالت فيرجن أتلانتيك إن الوقود المستخدم لتشغيل رحلة الثلاثاء مصنوع في الغالب من زيت الطهي المستخدم ومخلفات الدهون الحيوانية الممزوجة بكمية صغيرة من الكيروسين العطري الاصطناعي.
وتأمل الصناعة أن تنبه رحلة فيرجن الحكومات لحاجتها إلى الدعم المالي لجعل وقود الطيران المستدام متاحاً على نطاق أوسع.
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