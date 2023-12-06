61 مليون وفاة حول العالم في 2023.. العراق بالمرتبة 55 عالميًا

السومرية نيوز - دوليات



سجل العام 2023، عدد وفيات بلغ قرابة 61 مليون وفاة حول العالم، كان العدد الأكبر من الوفيات من نصيب الذكور بواقع اكثر من 32.6 مليون وفاة، فيما بلغت الوفيات في صفوف الاناث اكثر من 28 مليون وفاة، هذا يعني ان 53% من الوفيات كانت من الرجال.

وبحسب بيانات موقع "داتا بيس إيرث" وتابعتها السومرية نيوز، جاءت الصين بالمرتبة الأولى بأكبر عدد من الوفيات باجمالي بلغ اكثر من 10.7 مليون شخص، تليها الهند بعدد وفيات بلغ 9.3 مليون شخص، وجاءت الولايات المتحدة الامريكية بالمرتبة الثالثة بعدد وفيات بلغ قرابة 3 ملايين شخص.

اما اقل عدد وفيات حول العالم في 2023، فجاء في دولة الفاتيكان "الكرسي الرسولي" حيث بلغ عدد الأشخاص المتوفين خلال عام هو 10 أشخاص فقط، ودولة توكيلاو بعدد وفيات بلغ 14 وفاة، ونيوي بعدد وفيات بلغ 27 حالة وفاة فقط.

اما العراق فجاء في المرتبة 55 عالميًا من اصل 237 دولة ضمن التصنيف، وبعدد وفيات بلغ اكثر من 193 ألف وفاة خلال عام 2023.