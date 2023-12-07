قانون جديد في بريطانيا: المواقع الإباحية ستطلب هوية الأشخاص قبل الدخول

وقال المركز، إنه ابتداء من عام 2025 ستطالب المواقع الإباحية في بريطانيا، الأشخاص الذين يتصفحونها بتقديم صورة هويتهم الشخصية لاثبات أعمارهم، وذلك لمنع وحماية الأطفال من الولوج الى هذه المواقع.وأوضح أن اقتراحات القانون حددت السماح بالدخول باعطاء المواقع صورة لهوية الشخص او بطاقته البنكية، او مسح لوجهه، لكن فكرة طلب الهوية من المستخدم، اثارت الاحراج وتخوفات من عمليات ابتزاز واسعة للمستخدمين ".واعتبر ان "هذا الاقتراح قد يكشف عن الميول الجنسية للمستخدم التي تظهر عند تصفح الموقع الاباحي ولايعرفها الاخرون "، مشيرا الى ان "القانون سيُطبق في بداية عام 2025 بعد القيام باجراءات معينة واستيفاء الشروط، وقد يتم اغلاق المواقع الاباحية خارج بريطانيا التي لاتمتثل لهذا القانون".