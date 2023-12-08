ماركات التجميل العالمية تواجه مصيرا مجهولا في ثاني أكبر سوق بالعالم

ويقول تقرير رويترز، ان مستحضرات التجميل الباهظة الثمن أصبحت شيئا من الماضي بالنسبة لإيفلين تشو، وهي خبيرة تجميل، وتقول خبيرة العلامات التجارية الصينية إنها تنفق الآن فقط على أساسيات العناية بالبشرة، لتنضم بذلك إلى ملايين المستهلكين الآخرين الذين خفضوا استهلاكهم لمستحضرات التجميل في ثاني أكبر سوق في العالم.وقال الرجل البالغ من العمر 32 عاما من مدينة هانغتشو الشرقية الثرية: "في السنوات الأخيرة اشترينا جميعا الكثير من المنتجات". "خزانة حمامي ممتلئة، ومن الصعب أن أقول إنني بحاجة إلى المزيد."وينذر هذا التقييد، الذي سيطر وسط تباطؤ الاقتصاد، بأخبار سيئة للشركات العالمية مثل لوريال وإستي لودر والتي اعتمدت لسنوات على نمو سوق الجمال في الصين.وتواجه العلامات التجارية الإقليمية مثل شركة شيسيدو اليابانية ، التي اعتبرت الصين أكبر سوق لها لسنوات، صعوبات أيضًا.ولكن في حين أن المشاكل الاقتصادية أثرت بالتأكيد على المبيعات، يقول المحللون إن القضية الرئيسية التي تواجه الشركات متعددة الجنسيات هي بطئها في التكيف مع الأولويات المتغيرة للمستهلكين، الذين أصبحوا أكثر وعياً بشأن ما يشترونه ويجدون بشكل متزايد أن العلامات التجارية المحلية أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم.وقال ويليام لاو، الرئيس التنفيذي لمتاجر التجزئة متعددة العلامات التجارية لمستحضرات التجميل بوني آند كلايد، التي تخزن العلامات التجارية العالمية الفاخرة بما في ذلك شانتيكاي وسكين: "ما لا يزال المستهلكون الصينيون حريصين على الإنفاق عليه هو المنتجات عالية الكفاءة".وأضاف: "ما تراه هو تراجع في العلامات التجارية الفاخرة والمتميزة التي تعتمد على نمط الحياة".وبالمقارنة، من المتوقع أن تنخفض مبيعات عمالقة التجميل العالميين.وأظهر تحليل من شركة الوساطة جيفريز أن مبيعات الصين في النصف الأول انخفضت بنسبة 8٪ في قسم التجميل في حين انخفضت المبيعات في الشركات التي تعتمد على الصين في ثلث أعمالها، بنسبة 12٪ خلال نفس الفترة.