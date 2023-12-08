السومرية نيوز- دوليات



تعرض حاكم فلوريدا رون ديسانتيس لانتقادات لاذعة في الصحافة الامريكية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بسبب إشارته إلى الزي الإسلامي التقليدي على أنه "فساتين رجالية" خلال المناظرة الرئاسية الرابعة والأخيرة للحزب الجمهوري.

وبحسب مجلة "جي ال بي تي نيشن"، سُئل ديسانتيس عن ادعاء سابق بأنه سيرسل قوات لاستخدام القوة المميتة ضد أي شخص يقوم بتهريب المخدرات عبر الحدود الجنوبية، وتحدث في رده عن الفترة التي قضاها في الخدمة في العراق.

وقال ديسانتيس، عندما كنت في العراق، لم يكن تنظيم القاعدة يرتدي الزي الرسمي، ترى أي شخص يسير في الشارع، وجميعهم يرتدون ملابس رجالية، وقال: "لم تكن تعرف ما إذا كانت لديهم قنبلة أو عبوة ناسفة مثبتة أم لا".