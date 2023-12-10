منذ دخوله البلاد.. كورونا أصاب أكثر من مليوني عراقي وقتل أكثر من 25 ألفا

السومرية نيوز



أظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية، عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في العراق منذ ظهور الفيروس في 2020 وحتى الان.

وبحسب بيانات المنظمة التي اطلعت عليها "السومرية نيوز"، فأنه منذ 3 يناير 2020، وحتى 6 ديسمبر 2023، كان هناك مليونان و465 الف و545 إصابة بفيروس كورونا، مع 25 ألف و375 حالة وفاة بالفيروس.



وبلغ عدد جرعات اللقاح الممنوحة خلال العام الحالي فقط اكثر من 19 مليون و557 جرعة لقاح.

