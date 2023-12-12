العثور على "الطماطم المفقودة" في الفضاء

يبلغ عرض الثمرة 2.5 سم، وتركها رائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو، وهي جزء من الحصاد النهائي لتجربة مصممة لاستكشاف تأثير رحلات الفضاء على نمو الفاكهة.قبل أشهر تلقى أفراد طاقم ناسا عينة من محصول الفاكهة في تجربة لزراعتها بالفضاء، ووضعوها في كيس بلاستيكي، وطُلب منهم ألا يأكلوا منها بسبب مخاوف من التلوث الفطري المحتمل.عندما عادوا للوطن لم يجد روبيو الطماطم بحوزته، واتهمه زملاؤه بتناولها، بينما أوضح الأول أن الطماطم طفت بعيداً بالخطأ.