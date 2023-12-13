اليابان.. تسمية أكبر معمرة في البلاد

وقالت الوزارة، أن "توميكو إيتوكا البالغة من العمر 115 عاما أصبحت أكبر إمرأة معمرة في اليابان".وقد توفيت الثلاثاء 12 كانون الاول، اليابانية فوسا تاتسومي، البالغة من العمر 116 عاما والتي كانت تعتبر أكبر مواطنة سنا على قيد الحياة في اليابان، وذلك بعد وفاة معمرة بالغة من العمر 119 عاما، العام الماضي في محافظة فوكوكا".وتسكن توميكو إيتوكا في محافظة هيوغو. ولدت في 23 ايار 1908 في عهد الإمبراطور ميجي، وهو الجد الأكبر للإمبراطور الياباني الحالي.