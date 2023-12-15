خوفا من حرب عالمية ثالثة.. زكربيرغ يبني مخبأ سري في هاواي

يقوم الملياردير (مارك زكربيرغ) مؤسس شركة "ميتا" التي تملك فيسبوك وإنستقرام وواتساب حالياً ببناء مخبأ سري له تحت الأرض في ولاية هاواي الأمريكية لحماية نفسه وعائلته في حال اندلعت حرب عالمية ثالثة.

المخبأ سيكون وسط المحيط تحت جزيرة هاواي وأقرب يابسة كبيرة ستكون على بُعد 4000 كيلومتر وذلك لضمان ألا يتأثر المخبأ من الانفجارات النووية، حتى البوابة الرئيسية التي سيتم إغلاق المخبأ بها ستكون مضادة للانفجارات وذلك في حال وقعت حرب عالمية كبيرة.