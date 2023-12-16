لفهم "الأحلام".. اليابان تطور تقنية تحول إشارات المخ إلى صور

أجرى هذه التجارب علماء في المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا، على عدة أشخاص حللوا نشاط دماغهم بعد مشاهدتهم صورا لمناظر طبيعية، حتى أنتجت التقنية 1200 صورة متنوعة.حلل العلماء بيانات المبحوثين عن طريق التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي وفقا لما نقلته وكالة "كيودو".وحمّل العلماء الصور على قاعدة بيانات الذكاء الاصطناعي، التي بدورها تعلمت ربطها بإشارات الدماغ.وخلصت الدراسة إلى أنه من الممكن أن يعيد الذكاء الاصطناعي إعادة بناء الصور التي رآها البشر بموجب إشارات المخ، وهذا حال معالجتها بالتصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، وهذا في مجموعة صور.ونجح العلماء اليابانيون في توسيع رقعة الصور المنتجة، من خلال تحويل إشارات الدماغ لقيم رقمية قبل تعامل الذكاء الاصطناعي معها.وأصدرت التقنية، بموجب التطور الجديد، صورة أقرب إلى الواقع، يظهر فيها نمر.يأمل العلماء في أن تعينهم هذه التقنية في تطوير أجهزة الاتصال، وفهم آليات الأحلام البشرية.