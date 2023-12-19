محو ذاكرة الاف الأعوام.. ثقافة "حانات الشرب" مهددة بالانقراض في بريطانيا

حيث تواجه الحانات ارتفاع التكاليف وتبني الناس لانماط حياة صحية وخالية من الكحول، فيما تشير الإحصاءات الى ان عدد الحانات انخفض من نحو 61 الف حانة في عام 2000 إلى نحو 46 الف حانة فقط عام 2022، بحسب جمعية الحانات البريطانية.واستمر هذا الاتجاه هذا العام نتيجة لارتفاع معدلات التضخم وفواتير الطاقة وأسعار الفائدة على الأعمال، مما أدى إلى تقليص الأرباح بشكل متزايد.وتقول مجموعة ألتوس، وهي محللة عقارية تجارية تراقب إغلاق الحانات، إن 386 حانة في إنجلترا وويلز أغلقت أبوابها في عام 2022، وتم هدم نفس العدد تقريبًا (383) أو تحويله إلى أنواع أخرى من الاستخدام في الأشهر الستة الأولى من هذا العام وحده.وتعتقد جمعية الحانات أن عام 2024 سيكون “حاسماً” بالنسبة لهذه الصناعة، التي تدعم حوالي 936 ألف وظيفة، وتريد تخفيضات في رسوم البيرة وأسعار الأعمال وضرائب المبيعات.يرى المؤرخ الاجتماعي بول جينينغز، ان "الناس يشربون كميات أقل نظرًا لوجود العديد من الطرق الأخرى لقضاء وقت الفراغ والمال"، مبينا ان "الكثير من الناس يذهبون إلى السوبر ماركت ويشربون في المنزل، ويدفعون أقل مما يدفعونه في الحانات."إزالة الأحياء الفقيرةتزايد معدل إغلاق الحانات لأول مرة في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، عندما أدى ارتفاع مستويات استهلاك الكحول والسكر في الأماكن العامة إلى ظهور حركة الاعتدال.حصلت الحركة الدينية والاجتماعية، التي قامت بحملة ضد الاستخدام الترفيهي وبيع المشروبات الكحولية، على دعم حكومي.بحلول نهاية القرن التاسع عشر، تشير التقديرات إلى أن حوالي واحد من كل 10 بالغين يتجنب الكحول والمنازل العامة الصاخبة.في العام الماضي فقط، سُمح للمخططين بهدم فندق ستيل آند ستار البالغ من العمر 200 عام، قبالة محطة مترو الأنفاق ألدغيت في لندن، على الرغم من الحملة التي قامت بها الجمعية الفيكتورية.وصفته هيئة التراث بأنه "واحد من آخر الآثار الباقية من ماضي الطبقة العاملة في مدينة لندن"، وقد أفسح المجال الآن لمبنى مكاتب جديد شاهق الارتفاع."نأمل، في مرحلة ما، أن يستقر الانخفاض مع اقترابنا من الحد الأدنى لعدد الحانات اللازمة لتلبية الطلب في كل منطقة". قال نيك فيش، رئيس قسم الإحصاءات في جمعية الحانات البريطانية.وتشمل العوامل الأخرى المساهمة في عمليات الإغلاق حظر التدخين في الداخل في إنجلترا الذي فُرض في عام 2007، وارتفاع معدلات ضريبة البيرة وتخفيض مبيعات الكحول في محلات السوبر ماركت، بالإضافة إلى عمليات الإغلاق خلال جائحة كوفيد-19.محاولات الحفاظتُبذل محاولات للحفاظ على ثقافة الحانات البريطانية، التي يعود تاريخها إلى 2000 عام مضت إلى العصر الروماني، عندما كان يتم تقديم النبيذ تابيرناي، واستحوذت هيئة الحفاظ على التراث التابعة للصندوق الوطني على ملكية 39 حانة ونزلًا فيبريطانيا، بما في ذلك فندق George Inn في جنوب لندن.يعود تاريخ المبنى الحالي إلى عام 1676. ويقال أنه كان يتردد عليه تشارلز ديكنز وذكر في روايته "دوريت الصغيرة".على الرغم من عمليات الإغلاق، لا تزال الحانات وثقافة الحانات تمثل نقطة جذب، خاصة للسياح."قد يتعين على الحانة تعديل كيفية (تكيفها) مع العالم المتغير من حولها ولكن سيكون هناك دائمًا مكان في المجتمع لحانة بريطانية كلاسيكية". قال جون وارلاند، مدير شركة Liquid History Tours، التي تقدم جولات مخصصة في الحانات في لندن."ماذا ستكون لندن بدونهم؟"بالنسبة لإنجلترا التاريخية، وهي هيئة تراثية أخرى، كان على الحانات دائمًا التكيف مع الأذواق المتغيرة لعملائها المتغيرين، من الرومان الذين يشربون النبيذ إلى الفايكنج الذين يحتسون مشروب المرطب والسكان المحليين الذين يحتسون البيرة.يقول مؤلف الطعام والشراب بيت براون إن العديد من الحانات مملوكة لشركات عقارية، والتي ستبيعها بكل سرور إذا اعتقدت أنها تستطيع كسب المزيد من المال عن طريق إنشاء سوبر ماركت أو مبنى سكني.لكن براون، مؤلف كتاب "رجل يدخل إلى حانة: تاريخ اجتماعي للبيرة"، لا يزال لديه شعور بالتفاؤل."الحانات لن تختفي تمامًا أبدًا" هو قال. "إنهم جزء من الهوية البريطانية. سيكون لدينا ببساطة عدد أقل.