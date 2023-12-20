بين الميلاد ورأس السنة.. نصائح بسيطة لتجنب زيادة الوزن

إن الالتزام ببضع خطوات غذائية بسيطة، خلال الأيام القليلة التي تسبق الاحتفال بليلة رأس السنة، يمكن أن تكون له إيجابيات فائقة الأهمية.وللتمكن من السيطرة على كمية الأكل وتفادي المأكولات الغير صحية خلال هذه المرحلة، ما عليكم سوى اتباع هذه النصائح:- تتمثل الخطوة الأولى والأهم بشرب الكثير من المياه لترطيب الجسم ومساعدته على حرق سعرات حرارية أكثر. فعندما يتم استهلاك جرعة جيدة من المياه، تنخفض كمية الأكل، ويرتفع معدل الأيض، وبالتالي يمكن التحكم في الوزن بشكل أفضل.- يجب الإكثار من المشروبات الساخنة كالزهورات، والبابونج، والزنجبيل، واليانسون، والشاي الأخضر، شرط عدم إضافة السكر إليها، وذلك للمساعدة على حرق المزيد من السعرات الحرارية وتعزيز الأيض وتفادي اللقمشة.- من جهة أخرى، يمكن الاستغناء عن كم هائل من السعرات الحرارية من خلال البقاء على مسافة من المشروبات التي تتضمن جرعة عالية من السكر والسعرات الحرارية، مثل الصودا والكحول، خصوصاً أنها ستكون متوافرة ليلة رأس السنة.- يستحسن خلال الأيام القليلة التي تسبق ليلة رأس السنة التخلص من كافة أنواع الحلويات والمأكولات غير الصحية. فبدلاً من تناول الشوكولا والحلويات الأخرى، يمكن إسكات الرغبة في الحصول على المذاق الحلو بواسطة الفاكهة الصحّية والمليئة بالعناصر الغذائية. وإلا فإن مجموع السعرات الحرارية سيكون مرتفعاً جداً ويؤدي إلى زيادة سريعة في الوزن.- من المهم رفع كمية الخضار المستهلكة لأنها تؤمّن الشبع، وتزود الجسم بالألياف، وتحسن وظائف الجهاز الهضمي، وتمنع استهلاك الأطعمة غير الصحية. وعند الحرص على بدء وجبة الطعام بطبقٍ من سلطة الخضار، فإنّ ذلك سيساهم في خفض كمية الأكل من الطبق الرئيس ويقلل السعرات الحرارية المتناولة خلال اليوم.- من الضروري الابتعاد من المقالي والدهون والأطعمة الدسمة غير الصحية والفارغة من العناصر الغذائية كالكرواسان، الدوناتس، والبطاطا المقلية. وبدلاً مِن قلي الدجاج والسمك يجب شويهما، واختيار منتجات الحليب الخالية من الدسم، وتفضيل الأجبان البيضاء على الصفراء، وتفادي الزبدة والسمنة، والاكتفاء بكمية ضئيلة من الزيوت النباتية.- وبالإضافة إلى الشقّ الغذائي، يمكن القيام بأيّ نشاط بسيط لـ30 دقيقة، كالمشي.بعيداً عن النصائح الغذائية، يجب أن لا ننسى أن فترة الأعياد من أهم الفترات التي تجتمع فيها العائلة والأصدقاء. من المهم الاستمتاع بهذه الفترة دون التأثير على صحتنا فيما بعد.