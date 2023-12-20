للاستخدام الترفيهي.. سويسرا تدرس السماح ببيع "الكوكايين"

وأيد البرلمان في بيرن الفكرة التي لا تزال بحاجة للتغلب على معارضة الحكومة المحلية وستتطلب أيضا إجراء تغيير في القانون الوطني.وتتطور سياسة المخدرات في جميع أنحاء العالم، فعلى سبيل المثال ألغت ولاية أوريغون الأميركية تجريم حيازة كميات صغيرة من الكوكايين في عام 2021 بهدف العلاج من تعاطي المخدرات.ولم تعد دول أوروبية عديدة، منها إسبانيا وإيطاليا والبرتغال، تفرض أحكاما بالسجن لحيازة المخدرات بما في ذلك الكوكايين.ورغم ذلك، لم تصل أي دولة إلى مستوى الاقتراح الذي يجري مناقشته في برن.وتعيد سويسرا حاليا النظر في سياستها المتعلقة بالمخدرات بعد انتقاد بعض السياسيين والخبراء فعالية حظرها بشكل كامل.ولا يزال الاقتراح الحالي في مراحله الأولى ويأتي بعد تجارب مستمرة للسماح بالبيع القانوني للقنب.وقالت إيفا تشين، عضو مجلس برن من حزب اليسار البديل، والتي شاركت في رعاية الاقتراح: "فشلت الحرب على المخدرات وعلينا أن ننظر في أفكار جديدة... إن السيطرة والتقنين يمكن أن يكونا أنجح من مجرد القمع".