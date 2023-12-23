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بلدان وصلت لأعلى درجات حرارة خلال 2023.. ماذا عن العراق؟
منوعات
2023-12-23 | 12:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
759 مشاهدة
أفادت مجلة ceoworld الأمريكية، بأن حي الحسين بالبصرة أقصى جنوبي العراق جاءت أولا بأكثر الاماكن المأهولة، والأكثر سخونة في العالم خلال يوم 21/ أغسطس/ آب لسنة 2023 التي شارفت على الانتهاء.
وذكرت المجلة في تقرير نشرته مؤخراً، إنه "في العام 2023 شهد العالم موجة حر غير مسبوقة حيث شهد شهر آب/أغسطس الاكثر سخونة على الإطلاق حيث اثرت هذه الموجه على اوروبا وامريكا الشمالية واسيا، واضطر أكثر من 6.5 مليارات شخص اي ما يقارب 81% من سكان العالم إلى تحمل درجة الحرارة القصوى".
ووفقا للتقرير، فإن "الاماكن الأكثر حرارة في العالم التي وصلتها في يوم 21 من شهر أغسطس / آب لسنة 2023 هي العراق وإيران"، مشيراً إلى أن "حي الحسين في البصرة جاء اولاً بأكثر المناطق حرارة حيث وصلت إلى 120.9 درجة فهرنهايت، تليها مدينة العمارة ثانيا حيث وصلت درجة الحرارة فيها الى 120.2".
وتابعت المجلة أن "الشرق الأوسط على وجه الخصوص يواجه كوارث محتملة مثل الفيضانات المفاجئة والعواصف الرملية والانهيارات الطينية مما يؤدي الى نزوح المجتمعات، وجعل المناطق غير صالحة للسكن في المناظر الطبيعية الحارقة في شبه الجزيرة العربية".
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