حماية المحادثات على "الويب".. ميزة جديدة من واتساب

وتعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يشاركون أجهزتهم مع آخرين.وعند تفعيل ميزة قفل الشاشة، لن تظهر إشعارات واتساب ويب على الكمبيوتر، مما يعزز الخصوصية بشكل كبير.وفي حالة إذا كنت تستخدم واتساب ويب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ولا يمكن للآخرين الوصول إليه، فلا يلزم تعيين كلمة مرور لواتساب ويب.وإذا كنت تشارك جهاز الكمبيوتر المحمول مع أشخاص آخرين، فينبغي تفعيل ميزة قفل الشاشة وإنشاء كلمة مرور لحماية خصوصية محادثاتك.ولاستخدام هذه الميزة، يمكن اتباع الخطوات التالية1- افتح تطبيق واتساب ويب وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.2- انقر على الزر الثلاثي النقاط في الزاوية العلوية اليمنى لقائمة الدردشات واختر "الإعدادات".3- اختر "الخصوصية" ومن ثم "قفل الشاشة".4- قم بتمكين خيار "قفل الشاشة" وأدخل كلمة مرور جديدة تتكون من 6 أحرف على الأقل.تطبيق واتساب - أرشيفية5- قم بإعادة إدخال كلمة المرور مرة أخرى وانقر على "موافق".6- يمكنك تحديد الوقت المناسب لتمكين قفل الشاشة تلقائيًا عند عدم استخدام واتساب ويب لفترة معينة، ويمكنك اختيار تمكين القفل بعد دقيقة واحدة، أو 15 دقيقة، أو ساعة.7- يمكنك أيضًا قفل الشاشة يدويًا في أي وقت ترغب في ذلك من خلال النقر على الزر الثلاثي النقاط في الزاوية العلوية اليمنى لقائمة الدردشات واختر "شاشة القفل".ولتعطيل ميزة قفل الشاشة، يمكنك اتباع الخطوات التالية1- افتح تطبيق واتساب ويب وانقر على الزر الثلاثي النقاط في الزاوية العلوية اليمنى لقائمة الدردشات واختر "الإعدادات".2- اختر "الخصوصية" ومن ثم "قفل الشاشة".3- قم بتعطيل خيار "قفل الشاشة" وسيُطلب منك إدخال كلمة المرور.4- أدخل كلمة المرور وانقر على "موافق".