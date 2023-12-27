دراسة تكشف: "المتزوجون" الأكثر انتحاراً

وبحسب الدراسة فإن 136 قضية انتحار سجلت في العام الماضي، لافتة إلى أنّ المتزوجين جاؤوا في المرتبة الأولى بنسبة 50.6%، مقابل نسبة 39.9% من العازبين، وجاء المطلقون بنسبة 8.2%، أما الأرامل فهم الأقل انتحارًا بنسبة 1.3%.وأشارت إلى أنّ 61.7% من المنتحرين هم ذكور، و38.3% إناث.