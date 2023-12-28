وقالت صحيفة "التايمز" إنها أول مؤسسة إعلامية أميركية كبرى ترفع دعوى قضائية ضد الشركتين، اللتين أنشأتا برنامج "ChatGPT" ومنصات الذكاء الاصطناعي الأخرى، بسبب قضايا حقوق النشر.وقالت إن المدعى عليهم كانوا يحاولون "الاستفادة مجانًا من استثمار التايمز الضخم في صحافتها"، وفقًا للشكوى المقدمة إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية.ولم تستجب شريكتا "OpenAI" و"مايكروسوفت" على طلبات التعليق لـ"رويترز".ولا تسعى الصحيفة للحصول على مبلغ محدد من التعويضات، لكنها قالت إن الشركتين تسببتا في أضرار بمليارات الدولارات. كما تريد من الشركات إزالة نماذج برامج الدردشة ومجموعات التدريب التي تتضمن موادها.كذلك، قد رفع الروائيون، بما في ذلك ديفيد بالداتشي، وجوناثان فرانزين، وجون جريشام، وسكوت تورو، دعوى قضائية ضد شركة "OpenAI" و"مايكروسوفت" في محكمة مانهاتن، زاعمين أن أنظمة الذكاء الاصطناعي ربما اختارت عشرات الآلاف من كتبهم.وفي شهر تموز، رفعت الممثلة الكوميدية سارة سيلفرمان دعوى قضائية ضد شركة "OpenAI" و"ميتا" في سان فرانسيسكو بدعوى تناول كتابها "The Bedwetter" لتدريب برنامج "ChatGPT".ويذكر أن المستثمرين كانوا قد قاموا بتقييم شركة "OpenAI" بأكثر من 80 مليار دولار.