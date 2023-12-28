ومع معدل رضا إجمالي عن الحياة، كانت بلغاريا الدولة الوحيدة من بين الدول الأعضاء الـ 27 التي شملها الاستطلاع، ليصنف السكان أنفسهم، في المتوسط، على أنهم غير راضين.وكانت ألمانيا ثاني أكثر البلدان بؤسا في القارة، حيث حصلت على تصنيف 6.5، مع انخفاض حاد عن درجاتها في العام الماضي البالغة 7.1، واحتلت اليونان المركز الثالث بين الدول الأكثر تعاسة.وبحسب مجلة "تايم أوت"، فإن دراسة أجريت على جودة الحياة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على مدار عام 2023 الجاري، كشفت عن حصد النمسا أكبر عدد نقاط تقييم لجودة الحياة وسعادة المواطنين بها، بإجمالي 7.9 نقاط من أصل 10 نقاط.والتقييم تم تطبيقه على كافة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على مدار العام، وقد كشفت "تايم أوت" عن ترتيب الدول وفق درجة تقييم السعادة بها، وكانت دولة ألمانيا مفاجأة القائمة، بأن جاءت في ترتيب متأخر، (المركز 12) بين ترتيب دول الاتحاد الأوروبي الأكثر سعادة، بعد حصولها على درجة تقييم 6.5 درجة، محققة تراجع من 7.1 نقطة، كانت حصدتها في مؤشر السعادة بين دول الاتحاد الأوروبي عام 2022.وفما يلي ترتيب الدول الأكثر سعادة بين دول الاتحاد الأوروبي بحسب "تايم أوت"، حيث جاءت في الصدارة النمسا، ومن بعدها في المركز الثاني، كل من بولندا ورومانيا وفنلندا.ثم في المركز الثالث بالتساوي كل من بلجيكا وهولندا، وتساوت الدنمارك مع سلوفينيا في المركز الرابع.في المركز الخامس، جاءت جمهورية التشيك بالتساوي مع كل من أيرلندا ومالطا والسويد.وفي المركز السادس، جاءت إستونيا بالتساوي مع إيطاليا وقبرص ولوكسمبرج، ثم في المركز السابع جاءت إسبانيا بالتساوي مع ليتوانيا.في المركز الثامن جاءت فرنسا بالتساوي مع البرتغال وسلوفاكيا، ثم في المركز التاسع، جاءت المجر.في الترتيب العاشر تساوت كل من كرواتيا ولاتفيا، ومن بعدهم في المركز الـ 11 جاءت اليونان، ثم الـ 12 لألمانيا، وبلغاريا في المركز الـ 13 والأخير.