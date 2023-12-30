Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
روسيا تكشف عن انتهاك "بروتوكولات" في الأجواء السورية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

من الأهم الانتظام بالنوم ام عدد الساعات؟.. حقائق جديدة وعجيبة!

منوعات

2023-12-30 | 09:56
من الأهم الانتظام بالنوم ام عدد الساعات؟.. حقائق جديدة وعجيبة!
1,498 مشاهدة

وجدت دراسة جديدة أن الانتظام في موعد النوم يعد أكثر أهمية من المدة التي يقضيها المرء نائما، وفقا لتقرير نشره موقع "هيلث" المتخصص في الأخبار والتقارير الصحية.

وتؤكد العديد من الدراسات والأبحاث، أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يؤدي إلى مشاكل صحية مثل أمراض القلب والكلى وارتفاع ضغط الدم والاكتئاب.

ومع ذلك، فإن روتين النوم المنتظم قد يؤثر بشكل أعمق على الصحة، إذ وجد بحث نُشر في مجلة "Sleep"، أن بالإمكان التنبؤ بشكل أفضل بخطر وفاة الشخص، من خلال العادات المنتظمة للذهاب إلى السرير، مقارنة بعدد ساعات النوم.

وركزت دراسة النوم على بيانات 61000 مشارك في المملكة المتحدة، بمتوسط أعمار وصل إلى حوالي 63 عامًا، علما أن أكثر من نصفهم من النساء، وأكثر من 97 بالمئة منهم من العرق الأبيض.

وكان المشاركون الذين لديهم جداول نوم أكثر اتساقًا، أقل عرضة للوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، بالإضافة إلى الوفيات الناجمة عن السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي هذا الصدد، قالت سارة نوفاكوفسكي، الأستاذة المساعدة في الطب ومقدمة طب النوم السلوكي في كلية بايلور للطب بجامعة هيوستن بولاية تكساس، لموقع "هيلث": "يبدو أن جعل وقت استيقاظك ثابتًا هو الرسالة الأساسية".

وأوضحت نوفاكوفسكي أنه لمدة أسبوع واحد، قام الباحثون بتتبع نشاط المشاركين عبر رسم بياني، مما سمح بتقدير الوقت الذي ينام فيه كل شخص مع موعد استيقاظه اليومي، مع الأخذ في الاعتبار مواعيد القيلولة، وفترات النوم المتقطع، والفترات التي كان فيها الناس مستيقظين في منتصف الليل.

ورأت نوفاكوفسكي أن هذا سمح بإلقاء نظرة ثاقبة على "التباين اليومي" في نوم الأشخاص.

وتم استخدام بيانات Actigraphy لتحديد "مؤشر انتظام النوم" لكل شخص، والذي يصف مدى اتساق نوم الشخص على مقياس من صفر إلى 100، ويمثل الأخير نومًا منتظمًا تمامًا.

وتقنية Actigraphy هي تقنية غير جراحية تقيس مستويات النشاط البدني للأبحاث التي يتم إجراؤها لأسباب مختلفة، عن طريق جهاز استشعار الحركة يشبه ساعة اليد، والذي يمكن ارتداؤه لفترات طويلة من الزمن.

وبمقارنة بيانات الوفيات للمشاركين، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين سجلوا ما لا يقل عن 71.6 على مؤشر انتظام النوم، لديهم خطر أقل بنسبة تتراوح بين 20 إلى 48 في المئة، للوفيات الناجمة عن جميع الأسباب.

لسبب أو لآخر يضطر الكثير من المسافرين إلى قضاء ليلتهم في المطار بانتظار موعد رحلتهم، وبالتالي فإنهم يواجهون معضلة الحصول على قسط من الراحة، خاصة إذا كانوا لم يناموا خلال النهار، مما يصيبهم بالتعب والإعياء.

كما انخفض خطر الوفاة بسبب السرطان لدى هذه المجموعة بنسبة تتراوح بين 16 في المئة و39 في المئة، وتقلص خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 22 في المئة.

وهذه ليست الدراسة الحديثة الوحيدة التي تؤكد على أهمية عادات النوم المنتظمة، فقد قامت دراسة نشرت هذا الشهر في مجلة "JAMA Network Open" بتتبع النوم لدى مشاركين من كبار السن. ووجد الباحثون أن النوم المتكرر لساعات أقل وعدم انتظامه يرتبطان بالتدهور المعرفي.

من المهم التأكيد على أن الدراستين الجديدتين وجدتا علاقة – دون معرفة الأسباب – بين النوم المنتظم وتحسين النتائج الصحية، كما قال أخصائي الرعاية الحرجة الرئوية وطب النوم، ريتشارد كاستريوتا.

ولذلك، ليس من الواضح ما إذا كان النوم غير المنتظم يسبب ارتفاع خطر الوفاة أو التدهور المعرفي، أو ما إذا كانت هذه المشكلات الصحية تؤدي إلى تفاقم مشاكل اضطرابات نوم الناس.

لكن بشكل عام، تشير الدراستان إلى أن تنظيم النوم يمكن أن يؤثر بشكل جيد على صحة الناس.

تجيب نوفاكوفسكي بأن الأبحاث الناشئة، تربط النوم بإيقاعات الساعة البيولوجية، موضحة: "كل شيء في أجسامنا يعمل على مدار 24 ساعة.. شهيتنا، وهرموناتنا، وذروة أدائنا، ونومنا".

وتتأثر إيقاعات الساعة البيولوجية بالضوء والظلام، وكذلك بالوراثة والعادات الروتينية، فعندما تكون دورات نوم الشخص غير متزامنة مع بيئته وساعة الجسم الداخلية، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية.

وأوضح كاستريوتا أن الإصابة باضطراب الرحلات الجوية الطويلة، بعد السفر، هي مثال جيد لتوضيح ذلك، مضيفا: "الأمر لا يقتصر على أنك تشعر بالتعب فحسب، بل إن جهازك الهضمي لا يعمل بشكل صحيح، وتشعر بألم في عضلاتك، وكل شيء خارج عن السيطرة، لأن بعض أجزاء جسمك تعمل في منطقة زمنية معينة، بينما تعمل أجزاء أخرى في منطقة زمنية أخرى".

سلطت الوفاة المفاجأة للفنان المصري مصطفى درويش الضوء على المشاكل الصحية التي يمكن أن يسببها الأرق وقلة النوم، والتي تهدد صحة ونوعية الحياة وباتت تعد أحد "أكبر أزمات العصر الحديث" في العالم.
ووجدت الأبحاث السابقة أن هذا الاضطراب في إيقاع الساعة البيولوجية، خاصة في الأشخاص الذين يعملون بنظام الورديات، يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات المناعة الذاتية.

وأوضح كاستريوتا أيضًا أن ضغط الدم ينخفض عادةً في الليل عندما ينام الشخص، وإذا تم تعطيل ذلك باستمرار، فقد يشهد الناس خطرًا أكبر من ناحية الإصابة بالنوبات القلبية، والسكتة الدماغية، وأمراض الكلى، والسكري.

وأضاف أن هناك أيضًا علاقة بين النوم المتقطع وارتفاع مستويات الكورتيزول (هرمون التوتر الذي تفرزه الغدد الكظرية، وهو مهم لمساعدة الجسم على التعامل مع المواقف المسببة للتوتر) وبين إجهاد القلب والدماغ.

ومن الضروري إجراء المزيد من الأبحاث حول إيقاعات الساعة البيولوجية والنوم، لكن لا يمكن إنكار أن الذهاب إلى السرير والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم يبدو أنه يفيد الصحة بشكل عام.

جدول ثابت
إن التوصل إلى جدول ثابت للنوم والاستيقاظ هو أول ما يوصي به الخبراء إذا أراد الناس تحسين نومهم. وهنا يقول كاستريوتا: "حدد وقتاً للنوم.. وذلك بغض النظر عما إذا كان ذلك في عطلة نهاية الأسبوع أو أحد أيام الأسبوع، وما إذا كان لديك عمل أو عطلة، حاول أن تستيقظ في نفس الوقت من كل يوم".

علاوة على الوقت المحدد للاستيقاظ، يجب على الأشخاص التخطيط للحصول على حوالي 7 أو 8 ساعات من النوم وترتيب جدولهم اليومي وفقًا لذلك.

ولجعل الأمر أسهل، يجب على الناس أن يأخذوا بعض الوقت للحصول على أجواء هادئة ومريحة، كما قال كاستريوتا، الذي شدد على "تجنب مشاهدة التلفزيون والهاتف الخلوي والحاسوب وغير ذلك من الشاشات (قبل النوم)".

وزاد: "قد يكون من المفيد أيضًا أخذ حمام دافئ قبل النوم، وتجنب أي منبهات (مثل الكافيين)".

وتشمل عادات النوم الصحية المفيدة الأخرى، ممارسة الرياضة أثناء النهار، وإبقاء غرفة النوم مظلمة وباردة وهادئة.
>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
رحال
Play
رحال
حلقة رأس السنة مع فرقة الخشابة البصراوية - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-30
Play
حلقة رأس السنة مع فرقة الخشابة البصراوية - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-30
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ ك١ الى ٥ ك٢ ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2023-12-30
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ ك١ الى ٥ ك٢ ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2023-12-30
Biotic
Play
Biotic
الدوخة والصداع اثناء الجلوس في السيارة - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-29
Play
الدوخة والصداع اثناء الجلوس في السيارة - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-29
فن نيوز
Play
فن نيوز
المطربة دينا المصري - الحلقة ١٧ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-29
Play
المطربة دينا المصري - الحلقة ١٧ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-29
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
أجدد صيحات الموضة لعام 2024 - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-29
Play
أجدد صيحات الموضة لعام 2024 - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-29
Play
نشرة ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-29
علناً
Play
علناً
نتائج الانتخابات والطعن بها - الحلقة ٣١ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-28
Play
نتائج الانتخابات والطعن بها - الحلقة ٣١ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-28
Play
العراق في دقيقة 28-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-28
Morning Live
Play
Morning Live
الالعاب الفردية رياضات منسية - الحلقة ١٨٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-28
Play
الالعاب الفردية رياضات منسية - الحلقة ١٨٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-28
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الصناعة القديمة نينوى…ايمن الموصل - الحلقة ١٧٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-28
Play
منطقة الصناعة القديمة نينوى…ايمن الموصل - الحلقة ١٧٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-28
الأكثر مشاهدة
رحال
Play
رحال
حلقة رأس السنة مع فرقة الخشابة البصراوية - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-30
Play
حلقة رأس السنة مع فرقة الخشابة البصراوية - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-30
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ ك١ الى ٥ ك٢ ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2023-12-30
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ ك١ الى ٥ ك٢ ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2023-12-30
Biotic
Play
Biotic
الدوخة والصداع اثناء الجلوس في السيارة - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-29
Play
الدوخة والصداع اثناء الجلوس في السيارة - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-29
فن نيوز
Play
فن نيوز
المطربة دينا المصري - الحلقة ١٧ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-29
Play
المطربة دينا المصري - الحلقة ١٧ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-29
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
أجدد صيحات الموضة لعام 2024 - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-29
Play
أجدد صيحات الموضة لعام 2024 - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-29
Play
نشرة ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-29
علناً
Play
علناً
نتائج الانتخابات والطعن بها - الحلقة ٣١ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-28
Play
نتائج الانتخابات والطعن بها - الحلقة ٣١ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-28
Play
العراق في دقيقة 28-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-28
Morning Live
Play
Morning Live
الالعاب الفردية رياضات منسية - الحلقة ١٨٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-28
Play
الالعاب الفردية رياضات منسية - الحلقة ١٨٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-28
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الصناعة القديمة نينوى…ايمن الموصل - الحلقة ١٧٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-28
Play
منطقة الصناعة القديمة نينوى…ايمن الموصل - الحلقة ١٧٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-28

برجك للسنة الجديدة

نعم
نعم
لا اعتقد
لا اعتقد
الأمر يحتاج إلى وقت
الأمر يحتاج إلى وقت
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.