ونقلت وسائل الإعلام الرويبة، عن سالدو قوله: "على حد علمي، لم ينشر الخبراء بعد وجود دلائل على حدوث التغيرات في المناخ المحلي على ساحل آزوف بعد اختفاء خزان مياه كاخوفكا. ولكن في منطقة ساحل آزوف في المقاطعة، لوحظت ظواهر غير عادية في الطبيعة.. هناك تقلبات في مستوى بحر آزوف وتغيرات في ملوحته، وتكرار الرياح القوية بشكل خاص، وزيادة في أعداد قناديل البحر، إلخ".وأشار الحاكم إلى أنه "سيتعين على العلماء الإجابة على السؤال، بعد دراسة دقيقة لكل المعطيات المتوفرة هل هذه الظواهر مرتبطة بالكارثة التي وقعت في محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، أم لا".ونوه سالدو بأنه "عند تقييم الأضرار الناجمة عن تدمير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية على يد القوات الأوكرانية، ستعمل السلطات المحلية جنبا إلى جنب مع السلطات الفيدرالية".وفي ليلة 6 حزيران 2023، شنت القوات الأوكرانية سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية ودمرتها.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير، بوتين تدمير المحطة بأنه "عمل همجي من جانب نظام كييف، وأشار إلى أن ذلك أدى إلى كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق".