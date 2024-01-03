إيلون ماسك يحدد "أكبر مشكلة" تواجه البشرية

وكتب ماسك على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا)، معلقا على منشور لأحد المستخدمين حول الانخفاض القياسي في معدلات المواليد في عدد من البلدان: "أكبر مشكلة تواجه البشرية، هي الانهيار الديموغرافي".وأعرب ماسك عن اعتقاده بأن حل هذه المشكلة يتطلب الاهتمام الفوري.وشدد الملياردير على أن انخفاض معدل المواليد، يمكن أن يؤدي إلى عدم استقرار الاقتصاد والبيئة والموارد، وزيادة المنافسة في سوق العمل.وفي وقت سابق، قال ماسك إن أميركا ستدفع "الثمن الكبير" في المستقبل، بسبب انخفاض معدلات المواليد. بهذا الشكل، علق ماسك على المعلومات التي تفيد بأن احتياطيات الصندوق الائتماني الرئيسي لنظام الضمان الاجتماعي الأميركي سيتم استنفادها في عام 2033، أي قبل عام من المتوقع في توقعات العام الماضي.