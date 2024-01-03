الفارق دقيقة واحدة.. توأمان يحتفلان بأعياد ميلادهما بتواريخ مختلفة والسبب

في حادثة فريدة حدثت في مدينة سبليت الساحلية، وُلدت إحدى الفتاتين في تمام الساعة 11:59 مساءً يوم 31 ديسمبر 2023، بينما وُلدت الأخرى بعد دقيقة واحدة عند منتصف الليل في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.رئيس قسم أمراض الفترة المحيطة بالولادة في المستشفى أشار إلى غرابة هذا الحدث، مؤكدًا أن هذا الفارق الزمني الضئيل يشكل حالة فريدة.ويذكر أنه في مسيرته المهنية، شهد ولادة توائم في أيام مختلفة، لكن هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها ولادة توأمين في سنتين مختلفتين.وتجدر الإشارة إلى أن هذا الفارق الزمني الصغير سيعني أن الأسرة ستحتفل بعيد ميلاد إحدى الفتاتين في ليلة رأس السنة، بينما ستحتفل بعيد ميلاد الأخرى في يوم رأس السنة.