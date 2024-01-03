إقامة ذهبية وإمتيازات خاصة.. نجوم عرب حصلوا على الجنسية السعودية في سنة 2023 من هم؟

ثلاثة أسماء بارزة في مصر حصلت على الجنسية السعودية في عام 2023، وذلك بسبب جهودهم المتواصلة في مجالهم بدعم المملكة العربية، بالإضافة إلى تمييز البعض الآخر في الحصول على الإقامة الذهبية في البلاد، وهو ما حدث مع بعض المشاهير نستعرضهم في الموضوع التالي:

الإعلامي المصري عمرو أديب

أعلن عمرو أديب حصوله على الجنسية السعودية إلى جانب جنسيته الأصلية المصرية، في شهر تشرين الثاني 2023، ووجّه حينها الشكر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. وقال عمرو أديب في ذلك الوقت، في برنامجه "الحكاية": "مؤخراً ومنذ فترة تمّ منحي الجنسية السعودية... الآن أنا مواطن عندي جنسية مصريّة وسعوديّة".

وتابع حديثه: " أوّد أن أتقدّم بالشكر لجلالة الملك سلمان خادم الحرمين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على هذا التكريم وهذا التشريف"، وتابع: " لا أعرف أعداداً كبيرة من المصريّين حصلوا على هذا التكريم، ولكن أنا سعيد به جداً، خاصّة أنّني قضيت 30 عاماً من حياتي الإعلامية داخل مؤسسات سعودية".

وختم الإعلامي عمرو أديب حديثه: " أنا أُعتبر من المصريين في الخارج ما يعني أنني أعمل في السعودية داخل مصر، هذا التكريم مسؤولية وأرجو أن أكون جسراً بين دولتين محوريتين في العالم العربي، مصر والسعودية، وأن أوطد هذه العلاقات".

الموسيقار المصري هاني فرحات

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، عن حصول الموسيقار هاني فرحات على الجنسية، بتاريخ 31 كانون الأول 2023، وذلك بعد مجهودات الفنية التي بذلها ضمن فعاليّات موسم الرياض منذ موسمه الأول.

وقال تركي آل الشيخ في كلمته خلال حفل "نجمات العرب" على مسرح محمد عبده أرينا: "أشكر الموسيقار السعودي د.هاني فرحات"، في إشارة منه إلى حصوله على الجنسيّة السعودية، وهو ما أكّده عمرو أديب على صفحته في موقع التدوينات "أكس": "أبارك للموسيقار الموهوب هاني فرحات بمنحه الجنسية السعودية لما قدّمه من فنّ عظيم".

المؤلف المصري صلاح الجهيني

حصل صلاح الجهيني على الإقامة الذهبية في السعودية، بعد أن أعلن المستشار تركي آل الشيخ، عن حصول المؤلف على الإقامة الذهبية، حيث نشر تركي آل الشيخ على صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك، صورة بصحبة صلاح الجهيني، وعلّق قائلًا: "سعيد بتقديم الإقامة الذهبية السعودية لأخي العزيز الكاتب الكبير صلاح الجهيني... وتمنياتي له بالتوفيق دائما".

شروط الحصول على الجنسية

يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط الآتية:

أن يكون عند تقديم الطلب قد بلغ سن الرشد.

أن يكون غير معتوه أو مجنون.

أن يكون قد اكتسب صفة الإقامة الدائمة العادية في المملكة العربية السعودية بمقتضى أحكام نظامها الخاص لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواليات.

أن يكون حسن السير والسلوك.

أن لا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.

أن يثبت ارتزاقه بطريق مشروعة.

ويشفع طالب التجنّس في طلبه، تصريح الإقامة الدائمة وجواز سفره القانوني أو أية وثيقة تعتبرها السلطات المختصّة قائمة مقام الجواز القانوني، وكل وثيقة تتعلّق بالجنسية التي ينسلخ منها وبكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام.

مزايا الإقامة الذهبية في السعودية

هناك العديد من المزايا للإقامة الذهبية في السعودية، وعلى الرغم من أنّها تعد إستثماراً ضخماً، إلا أنّ العديد من روّاد الأعمال والمستثمرين يجدون أنّها تستحقّ ذلك، بناءً على ما تقدمه من مزايا: إذ تمنح الإقامة المميزة في السعودية، والتي يطلق عليها أيضا "البطاقة الخضراء السعودية" أو "التأشيرة الذهبية السعودية"، الفرصة للوافدين ذوي الخبرة إلى المملكة العربية السعودية للإستثمار وإدارة الأعمال وكفالة أنفسهم والتنقّل داخل المملكة العربية السعودية بحرية من دون كفيل.