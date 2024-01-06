وزنه 54 مليون طن.. ناسا تحدد موعد ارتطام الكويكب المفقود بالأرض

وجرى رصد الصخرة الفضائية "2007 FT3" قبل 16 عاما، وعرفت رسميًا بـ"الكويكب المفقود"، وحددت "ناسا" نحو 89 تأثيرا محتملا بدءا من 3 أكتوبر/تشرين الأول 2024 إلى 4 أكتوبر/تشرين الأول 2119.وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن احتمال اصطدام الكويكب المفقود "2007 FT3" بكوكب الأرض يبلغ نحو 1 في 11.5 مليون، وهذا الاصطدام ينذر بالقضاء على الحياة البشرية.من جهته، قال المتحدث باسم "ناسا" لصحيفة "ستاندارد": "لا تهديدات معروفة لتأثير الكويكبات على الأرض في أي وقت في القرن المقبل".وأضاف: "علماء الكواكب يحددون اقتراب الكويكبات ضمن مسافة 45 مليون كم من مدار الأرض على أنها اقترابات وثيقة، وكلما كان الكويكب أكبر بات من الأسهل على خبراء الدفاع الكوكبي العثور عليه".ويبلغ وزن الكويكب 54 مليون طن وارتفاعه المقدر 314 مترا، إلا أنه صغير الحجم بالمقاييس الكونية، كما يعتقد الخبراء أن الكويكب الذي قضى على الديناصورات قبل 66 مليون سنة كان عرضه نحو 12 كم ووزنه نحو تريليون طن، وبلغت قوة الانفجار نحو 10 مليارات قنبلة ذرية.