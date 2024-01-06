لتغيير اللون الافتراضي.. اعدادات جديدة على واتساب

وتعكس هذه التجربة استجابة مطورين التطبيق لاحتياجات المستخدمين وتفضيلاتهم، ومساعدتهم في تخصيص واجهة التطبيق بالشكل الذي يلائمهم.ووفقًا لما تم رصده في النسخة التجريبية الأخيرة للتطبيق في هواتف آيفون، تمت إضافة مجموعة من الخيارات الجديدة لتغيير اللون الافتراضي للتطبيق من اللون الأخضر إلى ألوان أخرى مثل الأزرق والأبيض والوردي والأرغواني.ويهدف هذا التحديث إلى تلبية رغبة مستخدمي التطبيق الذين يفضلون الألوان الأخرى ومن بينهم الأزرق القديم المألوف، بدلاً من اللون الأخضر الجديد.وبالإضافة إلى التخصيص اللوني، توفر الإعدادات الجديدة مزايا أخرى مثل تحسين إمكانية الوصول في التطبيق.وتمكن هذه الميزة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية استفادة من واجهة التطبيق الأكثر وضوحًا عند تغيير اللون الافتراضي، حيث يتم عرض العناصر بشكل أفضل وأكثر وضوحًا.وتشير بعض التقارير إلى أنه قد يتم إضافة مزيد من خيارات التخصيص في المستقبل، بما في ذلك تغيير لون المحادثات إلى ألوان أخرى.وسيسمح هذا للمستخدمين بإضفاء لمسة شخصية أكثر على المحادثات تناسب مختلف الأذواق، حيث يتم تخصيصها وفقًا لتفضيلاتهم.والجدير بالذكر أن تطبيق واتساب لا يوفر العديد من خيارات التخصيص المتاحة في تطبيقات أخرى مثل تيليغرام.ويوفر تيليغرام خيارات تخصيص متعددة تشمل الواجهة والأيقونات والألوان والخلفيات.ومع ذلك، قد تكون بعض هذه الخيارات متاحة حصريًا لمشتركي خطة "تيليغرام بريميوم" المدفوعة.