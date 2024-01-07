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صحيفة تفجر مفاجأة عن ماسك وتثير الجدل
منوعات
2024-01-07 | 10:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
2,397 مشاهدة
كشفت صحيفة "وال ستريت جورنال"، ان مالك منصة "X" إيلون ماسك مدمن مخدرات بأنواعها مثل: كوكايين، مخدر النشوة، مخدر الفطر، مخدر كيتامين.
ويقول مديرو شركاته بحسب الصحيفة بأنه "تصدر منه تصرفات استفزازية غريبة خلال خطاباته بسبب ذلك".
وتقول الصحيفة بأنه "يحضر حفلات خاصة يوقع فيها الحاضرون اتفاقيات عدم الإفصاح حتى لا يفتضح أمره للعالم".
قدم إيلون ماسك وأنصاره عدة تفسيرات لوجهات نظره المتناقضة، وخطاباته غير المنقحة، وتصرفاته الاستفزازية على أنها تعبير عن إبداعه أو نتيجة لتحديات صحته العقلية أو تداعيات التوتر الذي يعاني منه، أو الحرمان من النوم، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
وفي السنوات الأخيرة، أعرب بعض المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة في شركات ماسك (كـ"تسلا" و"سبايس اكس" وغيرهما) وغيرهم من المقربين منه عن قلقهم المستمر من وجود عنصر آخر يؤثر على سلوكياته، وهو تعاطيه للمخدرات.
يمكن أن يؤدي تعاطي الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX للمخدرات إلى عواقب وخيمة، ليس فقط على صحته، ولكن أيضاً على الشركات الست والمليارات من الأصول التي يشرف عليها، وفقاً لأشخاص مطلعين.
وقال أشخاص مقربون من ماسك، إن "تعاطيه للمخدرات مستمر خاصة استخدامه للكيتامين، وأنهم يشعرون بالقلق من أنها قد تسبب له أزمة صحية. وحتى لو لم يحدث ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بأعماله".
المحرر:
سعد أحمد
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