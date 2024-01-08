انتقاما من طليقته.. أب يتسبب بعاهة مستديمة لولده

وقال الطفل المجني عليه أمام محكمة جنايات الجيزة أثناء نظر محاكمة والده المتهم بضربه ضربًا مبرحًا وإحداث عاهة مستديمة به: "مش هعرف ألعب كورة تاني أنا كان نفسي أبقى لاعب كورة بس مبقتش قادر حتى أمشي".واستمعت المحكمة لشهادة الطفل المجني عليه، عبد الرحمن 8 سنوات، والذي أكد "ارتكاب والده لواقعة الضرب، وإحداث عاهة مستديمة به، لتقضي المحكمة بمعاقبته بالحبس المشدد 5 سنوات عن تلك التهمة".كانت النيابة قد أحالت المتهم للمحاكمة بعدما حررت طليقته بلاغًا ضده اتهمته فيه "بإحداث عاهة مستديمة في ابنهما، تمثلت في كسور مضاعفة بالقدم وقطع الأوتار الرئيسية بها، أصابته بنسبة عجز 60 %، وذلك بسبب ضربه ضرباً مبرحاً بعصا خشبية أحدثت إصابته".وأرفقت النيابة العامة تقريراً طبياً بحالة الطفل مفصلة بأوراق التحقيقات، ثم أحالت الأب المتهم، محبوساً لمحكمة الجنايات.وقالت الأم في التحقيقات إنها "انفصلت عن المتهم قبل الواقعة بحوالي عام ونصف، وتركت ابنهما الوحيد يعيش معه بعدما رفض أن يكون في حضانتها، وأنها منذ طلاقهما وهي في خلافات مستمرة معه بسبب حضانة الطفل المجني عليه".وأن "المتهم قبل الواقعة بأيام علم باعتزام الأم الزواج من شخص آخر، وهو ما أثار غيظه وجعله يعتدي على ابنهما بالضرب بحجة تأديبه، إلا أنه ارتكب جريمته انتقاماً من طليقته وهو ما قالته الأم في أقوالها بتحقيقات النيابة".واعترف المتهم بارتكاب الجريمة "بزعم أنه كان يؤدب ابنه بسبب شقاوته الزائدة، وأنه لم يقصد إصابته الواردة بالتقرير الطبي، وأرفقت النيابة العامة تقريراً طبياً بحالة الطفل مفصلة بأوراق التحقيقات، ثم أحالت الأب المتهم محبوساً لمحكمة الجنايات".