الحوت القاتل يجتاح المياه السعودية (فيديو)

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة، اليوم الاثنين، عن رصد حيتان الأوركا في مياه محمية جزر فرسان.

وأشار المركز إلى أن "هذه الحيتان من الثدييات البحرية المعروفة بذكائها وبنيتها الاجتماعية، ولها أهمية بالغة في سلامة النظم البيئية البحرية".



وأوضح المركز في رد عما إذا كانت هذه الحيتان تشكل خطرا أو ضررا، قائلة: "يلعب حوت الأوركا دورا إيكولوجيا هاما في البيئات البحرية حيث يأتي في أعلى هرم السلسلة الغذائية، وبالتالي يتحكم في أعداد الكائنات البحرية الأخرى، وبالرغم من عدم تسجيل حوادث هجوم لحوت الأوركا ضد الإنسان، إلا أنه يوصى بعدم الإقتراب منه أو السباحة معه بسبب بنيته الضخمة وصعوبة توقع تصرفاته".



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية مقطع فيديو يوثق ظهور حوت "الأوركا " في مياه محمية جزر فرسان بجازان.