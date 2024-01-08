الحوت القاتل يجتاح المياه السعودية (فيديو)

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رصد حيتان الأوركا في مياه محمية جزر فرسان، وهي من الثدييات البحرية المعروفة بذكائها وبنيتها الاجتماعية، ولها أهمية بالغة في سلامة النظم البيئية البحرية.#المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية #محافظة_تنمية_استدامة pic.twitter.com/Ckv8QqQr4a
— المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) January 7, 2024
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رصد حيتان الأوركا في مياه محمية جزر فرسان، وهي من الثدييات البحرية المعروفة بذكائها وبنيتها الاجتماعية، ولها أهمية بالغة في سلامة النظم البيئية البحرية.#المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية #محافظة_تنمية_استدامة pic.twitter.com/Ckv8QqQr4a