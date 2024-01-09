راتبها يتخطى رئيس "غوغل".. تعرف على أغنى امرأة في بريطانيا

وأطلقت "كوتس" موقعها على الإنترنت في مطلع الألفية، ومنذ ذلك الحين اجتذب أكثر من 90 مليون عميل من جميع أنحاء العالم. ولا يزال مقر الشركة موجوداً في المدينة الصغيرة التي ولدت فيها "كوتس"، لكنها حققت إيرادات بقيمة 3.39 مليار جنيه إسترليني (4.3 مليار دولار) في عام 2023.وبحسب أحدث حساباتها، التي اطلعت عليها مجلة "Fortune"، حصلت كوتس على راتب ضخم مقابل عملها في عام 2023. وتقول الوثائق المنشورة على موقع "Companies House"، إن مديرة الشركة صاحب الأجر الأعلى حصلت على مبلغ 220.6 مليون جنيه إسترليني (280 مليون دولار).وأكد ممثل عن الشركة لوكالة "بلومبرغ" أن "كوتس كانت المدير الأعلى أجراً في الشركة".وحصلت على هذا الراتب، على الرغم من أن قسم الرياضة والألعاب الرئيسي للشركة يعاني من خسارة تزيد عن 60 مليون جنيه إسترليني (76 مليون دولار) في العام الماضي، ولكن على الرغم من الخسائر، فإن مكافأة "كوتس" عن عام 2023 تمثل زيادة عما تلقته في 2022، والبالغ 271.7 مليون دولار.لكن الأوقات الجيدة لكوتس لا تتوقف عند هذا الحد.في العام المنتهي في آذار 2023، دفعت الشركة بالضبط 100 مليون جنيه إسترليني (127.4 مليون دولار) من الأرباح.وباعتبارها المساهم الأكبر في الشركة - بحصة تبلغ 58.3% - حصلت على دفعة إضافية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (63.7 مليون دولار)، ليصل إجمالي حزمة التعويضات الخاصة بها إلى حوالي 344 مليون دولار.ووفقاً لمؤشر "بلومبرغ للمليارديرات، تلقت "كوتس" ما يقرب من 1.5 مليار جنيه إسترليني من الرواتب والأرباح على مدار العقد الماضي.وبالتالي تكشف الحسابات أن كوتس - خلال السنوات القليلة الماضية بالتأكيد - تكسب أكثر من رئيس وزراء بلادها وحفنة من الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الكبرى.وفي الوقت نفسه، في مايكروسوفت، تلقى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا 54.946.310 دولاراً أميركياً في عام 2022.ومع ذلك، مع توقع بلومبرغ أن تنخفض ثروة كوتس بنسبة 40% إلى ما يقرب من 4 مليارات دولار نتيجة لخسائر "Bet365"، فإن اتجاه كوتس للتفوق على منافسيها في وادي السيليكون قد لا يستمر لفترة طويلة.