راتبها يتخطى رئيس "غوغل".. تعرف على أغنى امرأة في بريطانيا

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
بالمختزل
من
02:30 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
البنتاغون: لا خطط لانسحاب أمريكي من العراق
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-478619-638404021708602905.jpg
راتبها يتخطى رئيس "غوغل".. تعرف على أغنى امرأة في بريطانيا
منوعات
2024-01-09 | 07:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
867 مشاهدة
تعمل أغنى امرأة في بريطانيا، دينيس كوتس، الرئيس التنفيذي والمؤسسة لشركة المراهنات الشهيرة "Bet365"، من مركز التعدين السابق في الشمال الصناعي في إنجلترا.
وأطلقت "كوتس" موقعها على الإنترنت في مطلع الألفية، ومنذ ذلك الحين اجتذب أكثر من 90 مليون عميل من جميع أنحاء العالم. ولا يزال مقر الشركة موجوداً في المدينة الصغيرة التي ولدت فيها "كوتس"، لكنها حققت إيرادات بقيمة 3.39 مليار جنيه إسترليني (4.3 مليار دولار) في عام 2023.
وبحسب أحدث حساباتها، التي اطلعت عليها مجلة "Fortune"، حصلت كوتس على راتب ضخم مقابل عملها في عام 2023. وتقول الوثائق المنشورة على موقع "Companies House"، إن مديرة الشركة صاحب الأجر الأعلى حصلت على مبلغ 220.6 مليون جنيه إسترليني (280 مليون دولار).
وأكد ممثل عن الشركة لوكالة "بلومبرغ" أن "كوتس كانت المدير الأعلى أجراً في الشركة".
وحصلت على هذا الراتب، على الرغم من أن قسم الرياضة والألعاب الرئيسي للشركة يعاني من خسارة تزيد عن 60 مليون جنيه إسترليني (76 مليون دولار) في العام الماضي، ولكن على الرغم من الخسائر، فإن مكافأة "كوتس" عن عام 2023 تمثل زيادة عما تلقته في 2022، والبالغ 271.7 مليون دولار.
لكن الأوقات الجيدة لكوتس لا تتوقف عند هذا الحد.
في العام المنتهي في آذار 2023، دفعت الشركة بالضبط 100 مليون جنيه إسترليني (127.4 مليون دولار) من الأرباح.
وباعتبارها المساهم الأكبر في الشركة - بحصة تبلغ 58.3% - حصلت على دفعة إضافية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (63.7 مليون دولار)، ليصل إجمالي حزمة التعويضات الخاصة بها إلى حوالي 344 مليون دولار.
ووفقاً لمؤشر "بلومبرغ للمليارديرات، تلقت "كوتس" ما يقرب من 1.5 مليار جنيه إسترليني من الرواتب والأرباح على مدار العقد الماضي.
وبالتالي تكشف الحسابات أن كوتس - خلال السنوات القليلة الماضية بالتأكيد - تكسب أكثر من رئيس وزراء بلادها وحفنة من الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الكبرى.
وفي الوقت نفسه، في مايكروسوفت، تلقى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا 54.946.310 دولاراً أميركياً في عام 2022.
ومع ذلك، مع توقع بلومبرغ أن تنخفض ثروة كوتس بنسبة 40% إلى ما يقرب من 4 مليارات دولار نتيجة لخسائر "Bet365"، فإن اتجاه كوتس للتفوق على منافسيها في وادي السيليكون قد لا يستمر لفترة طويلة.
المحرر:
سعد أحمد
>>
انضم إلى قناة السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التربية تقرر تقديم موعد امتحانات نصف السنة للصفوف الابتدائية الثلاثة الأولى
محليات
38.2%
06:08 | 2024-01-08
التربية تقرر تقديم موعد امتحانات نصف السنة للصفوف الابتدائية الثلاثة الأولى
06:08 | 2024-01-08
تفاصيل مثيرة لحادثة اغتيال العامرية تقود إلى "مافيا عراقية خطيرة في السويد".. ما القصة؟
أمن
22.67%
03:50 | 2024-01-09
تفاصيل مثيرة لحادثة اغتيال العامرية تقود إلى "مافيا عراقية خطيرة في السويد".. ما القصة؟
03:50 | 2024-01-09
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية
اقتصاد
21.23%
02:46 | 2024-01-08
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية
02:46 | 2024-01-08
ارتفاع وفيات حريق الديوانية وسحب يد مسؤولين في المستشفى
محليات
17.89%
13:07 | 2024-01-08
ارتفاع وفيات حريق الديوانية وسحب يد مسؤولين في المستشفى
13:07 | 2024-01-08
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
قانون العمل العراقي - الحلقة ١٨٨ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-09
Morning Live
قانون العمل العراقي - الحلقة ١٨٨ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-09
ناس وناس
قضاء الزوراء بغداد - الحلقة ١٨٤ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-09
ناس وناس
قضاء الزوراء بغداد - الحلقة ١٨٤ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-09
صباحكم أحلى مع سلمى
مع او ضد 9 -1-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-09
صباحكم أحلى مع سلمى
مع او ضد 9 -1-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-09
Celebrity
عازف البيانو وسام فرنجية - الحلقة ٤٤ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-08
Celebrity
عازف البيانو وسام فرنجية - الحلقة ٤٤ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 8-1-2024 | 2024
13:00 | 2024-01-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 8-1-2024 | 2024
13:00 | 2024-01-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-08
عشرين
العصا والجزرة في العراق... رسائل سلام وسلاح مضطربة! - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-07
عشرين
العصا والجزرة في العراق... رسائل سلام وسلاح مضطربة! - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-07
جات بالليل
- 07-01-2024 جات بالليل 30 ثانية وبنات افكاري | 2024
12:30 | 2024-01-07
جات بالليل
- 07-01-2024 جات بالليل 30 ثانية وبنات افكاري | 2024
12:30 | 2024-01-07
خط أحمر
القبض على عصابة مخدارت في منطقة باب الشيخ - الحلقة ٣٥ | الموسم 6
14:30 | 2024-01-07
خط أحمر
القبض على عصابة مخدارت في منطقة باب الشيخ - الحلقة ٣٥ | الموسم 6
14:30 | 2024-01-07
رحال
مدينة الثقافة والفنّ والتراث… مدينة الناصرية - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-06
رحال
مدينة الثقافة والفنّ والتراث… مدينة الناصرية - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-06
الأكثر مشاهدة
Morning Live
قانون العمل العراقي - الحلقة ١٨٨ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-09
Morning Live
قانون العمل العراقي - الحلقة ١٨٨ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-09
ناس وناس
قضاء الزوراء بغداد - الحلقة ١٨٤ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-09
ناس وناس
قضاء الزوراء بغداد - الحلقة ١٨٤ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-09
صباحكم أحلى مع سلمى
مع او ضد 9 -1-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-09
صباحكم أحلى مع سلمى
مع او ضد 9 -1-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-09
Celebrity
عازف البيانو وسام فرنجية - الحلقة ٤٤ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-08
Celebrity
عازف البيانو وسام فرنجية - الحلقة ٤٤ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 8-1-2024 | 2024
13:00 | 2024-01-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 8-1-2024 | 2024
13:00 | 2024-01-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-08
عشرين
العصا والجزرة في العراق... رسائل سلام وسلاح مضطربة! - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-07
عشرين
العصا والجزرة في العراق... رسائل سلام وسلاح مضطربة! - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-07
جات بالليل
- 07-01-2024 جات بالليل 30 ثانية وبنات افكاري | 2024
12:30 | 2024-01-07
جات بالليل
- 07-01-2024 جات بالليل 30 ثانية وبنات افكاري | 2024
12:30 | 2024-01-07
خط أحمر
القبض على عصابة مخدارت في منطقة باب الشيخ - الحلقة ٣٥ | الموسم 6
14:30 | 2024-01-07
خط أحمر
القبض على عصابة مخدارت في منطقة باب الشيخ - الحلقة ٣٥ | الموسم 6
14:30 | 2024-01-07
رحال
مدينة الثقافة والفنّ والتراث… مدينة الناصرية - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-06
رحال
مدينة الثقافة والفنّ والتراث… مدينة الناصرية - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-06
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل العراق قادر على إنهاء وجود التحالف الدولي على أراضيه؟
الحكومة قادرة
الحكومة قادرة
غير ممكن ميدانيا
غير ممكن ميدانيا
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.