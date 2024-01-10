تعرف على اقوى جوازات السفر لعام 2024.. ماذا عن العراق؟

وتعتمد "هينلي" على بيانات حصرية ورسمية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA).وشملت القائمة حسب التصنيف المذكور فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا واليابان وسنغافورة، التي يستطيع مواطنوها زيارة 194 وجهة من أصل 227 حول العالم بدون تأشيرة.ويقول كريستيان إتش كايلين رئيس مجلس إدارة شركة "هينلي آند بارتنرز" ومخترع مفهوم مؤشر جوازات السفر، إنه "على الرغم من أن الاتجاه العام على مدار تاريخ التصنيف البالغ 19 عاما، كان نحو قدر أكبر من حرية السفر، إلا أن فجوة التنقل العالمية بين أعلى وأدنى المؤشر أصبح الآن أوسع من أي وقت مضى".وأضاف: "لقد تضاعف تقريبا متوسط عدد الوجهات التي يستطيع المسافرون الوصول إليها بدون تأشيرة من 58 في عام 2006 إلى 111 في عام 2024. ومع دخولنا العام الجديد، أصبحت البلدان الأعلى تصنيفا الآن قادرة على السفر إلى 166 دولة أخرى، وهو عدد مذهل. وجهات بدون تأشيرة مقارنة بأفغانستان، التي تقع في أسفل الترتيب مع إمكانية الوصول إلى 28 دولة فقط بدون تأشيرة".وتنضم كوريا الجنوبية إلى فنلندا والسويد في المركز الثاني مع القدرة على السفر بدون تأشيرة إلى 193 وجهة، وتتقاسم النمسا والدنمارك وأيرلندا وهولندا المركز الثالث، مع إمكانية الوصول إلى 192 وجهة".وتهيمن الدول الأوروبية على المركز العاشر إلى حد كبير، حيث صعدت المملكة المتحدة مرتبتين إلى المركز الرابع مع إمكانية الوصول بدون تأشيرة إلى 191 وجهة مقارنة بـ188 وجهة فقط في العام الماضي.وتحسن تصنيف جوازات السفر الأسترالية والنيوزيلندية إلى المركز السادس مع 189 وجهة بدون تأشيرة، بينما تحتفظ الولايات المتحدة بالمركز السابع مع إمكانية الوصول إلى 188 وجهة دون تأشيرة.وأضافت الإمارات 106 وجهة إلى تصنيفها منذ عام 2014، محققة قفزة كبيرة بواقع 44 مركزا في التصنيف من المركز 55 إلى المركز 11.فيما يحتل جواز سفر العراق المرتبة 101 عالميًا وفقًا لمؤشر جايد لترتيب جوازات السفر Guide Passport Index. ويتحدد ترتيب جواز سفر العراق استنادًا إلى مستوى حرية التنقل العالمي الذي يتيحه جواز سفر العراق لحامليه، والذين يمكنهم السفر بدون تأشيرة إلى 30 دولة على مستوى العالم، في حين أنهم سيحتاجون إلى الحصول على تأشيرة مسبقة قبل السفر إلى 155 دولة.