سيدة تثير ضجة في السعودية بعد تعلقها بسيارة نقل (فيديو)

وتداول مستخدمو منصة "إكس" (تويتر سابقا)، خلال الساعات الماضية، الفيديو وسط استنكار كبير من التصرف الذي شهده حي البطحاء الشهير بالرياض.

وأظهر الفيديو سيدة ترتدي عباءة سوداء وهي متعلقة بالباب الخلفي لشاحنة ويسير قائدها على طريق سريع مخصص للسيارات وسط المنطقة المركزية التجارية.وعندما وصل قائد السيارة ناحية كوبري علوي مخصص للمشاة، قام بتهدئة السرعة فنزلت المرأة، وأكملت طريقها سيراً على الأقدام.حتى الآن لم يعلن عن سبب فعل السيدة هذا التصرف الخطير، والذي قد يهدد حياتها وحياة الآخرين على الطريق للخطر.وحصد المشهد تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل وسط استنكار من هذا التصرف، وعلق أحد ناشري المقطع: "فيديو غريب، هذا صدق ولا مزح ولا فوتوشوب ولا توصيل ولا وش".وعلقت مغردة قائلة: "هذي مقيمة إندونيسية"، وقال آخر: "طيب لو انزلقت يدها وطاحت.. هذا أسلوب مرة غير حضاري"، وكتب ثالث: "شكل ماعندها فلوس وجتها الفكرة ببلاش راحت مشوارها".