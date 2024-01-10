سيدة تثير ضجة في السعودية بعد تعلقها بسيارة نقل (فيديو)

فيديو غريب
هذا صدق ولا مزح ولا فوتوشوب ولا توصيل ولا وش
أمرأة تتشبث بسيارة نقل من الخلف
أثناء سيرها في البطحاء بـ #الرياض
وش رايكم ؟ مخاطره مره
.........#صباح_الخير #صاحب_المعمول #السوبر_الإسباني #ريال_مدريد #برشلونة #اتلتيكو_مدريد #اوساسونا #كيف_البرد_معاكم pic.twitter.com/vRNhgCro4O
— ترند طويق| TUWAIQ (@trend_tuwaiq) January 10, 2024
فيديو غريب
هذا صدق ولا مزح ولا فوتوشوب ولا توصيل ولا وش
أمرأة تتشبث بسيارة نقل من الخلف
أثناء سيرها في البطحاء بـ #الرياض
وش رايكم ؟ مخاطره مره
.........#صباح_الخير #صاحب_المعمول #السوبر_الإسباني #ريال_مدريد #برشلونة #اتلتيكو_مدريد #اوساسونا #كيف_البرد_معاكم pic.twitter.com/vRNhgCro4O