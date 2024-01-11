‏ 7 عوامل تزيد خطر الإصابة بسرطان "عنق الرحم".. ما طرق الوقاية؟

ويعد يناير هو شهر التوعية بصحة عنق الرحم، وهي حملة تهدف للتثقيف برابع أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء على مستوى العالم.وذكرت منظمة الصحة العالمية أن عدد الحالات الجديدة المصابة بسرطان عنق الرحم تقدر بنحو 604000 حالة و342000 حالة وفاة في عام 2020.ويعد شهر التوعية بسرطان عنق الرحم فرصة مهمة لتبادل المعلومات القائمة على الأدلة، وتعزيز التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) والفحص، وتأكيد مبادرة القضاء على سرطان عنق الرحم التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية.يحدث سرطان عنق الرحم بسبب العدوى المستمرة بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وتعد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية أكثر عرضة للإصابة بسرطان عنق الرحم بنسبة 6 مرات مقارنة بالنساء غير المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية.وفقا لموقع timesofindia، فإن أبرز عوامل خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم تشمل:- العدوى بفيروس الورم الحليمي البشري عالي الخطورة- الإصابة بفيروس الهربس البسيط والكلاميديا- صغر السن عند الجماع الأول- تعدد الشركاء الجنسيين- ضعف المناعة- التدخين- نقص فيتامين C وE وحمض الفوليكالوقاية من سرطان عنق الرحمشعار التوعية بسرطان عنق الرحمالنصائح التالية للوقاية من سرطان عنق الرحم، وتشمل:- التطعيم في سن 9-14 عامًا ضد فيروس الورم الحليمي البشري- فحص عنق الرحم بدءًا من سن 30 عامًا (25 عامًا لدى النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية)- الإقلاع عن التدخين- ممارسة الرياضة بانتظام- تجنب تناول حبوب منع الحمل- إجراء تغييرات في النظام الغذائي ليتضمن الكثير من الفواكه والخضراوات والأغذية الصحية.