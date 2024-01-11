عن عمر ناهز 119 عاما.. وفاة أحد أكبر المعمرين في العالم بتونس

وذكرت "موزاييك" انها "قد التقت المعمر التونسي الراحل بمناسبة عيد ميلاده الـ 119، شهر ايار 2023، حيث قال حينها "أفنيتُ حياتي في الجبال، ألاحق الاستعمار ويلاحقني، من القصرين وصولا إلى الجلاء في بنزرت"، هكذا لخص حسين ميساوي أكثر من قرن من حياته".ووفق ما ذكرته "موزاييك" يعتبر حسين الميساوي "أكبر معمّر في العالم كان على قيد الحياة".وكانت ابنة أكبر معمر في العالم مليكة ميساوي قد أشارت إلى أن "والدها قد عاش لسنوات طويلة مطاردا من الاستعمار الفرنسي في الجبال قبل زواجه ولم ينعم بالراحة إلا إثر معركة الجلاء".