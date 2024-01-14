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متورط بـ19 جريمة قتل.. ترامب يشكر مجرما شهيرا
منوعات
2024-01-14 | 08:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
2,346 مشاهدة
وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في آخر "صيحاته" الشكر للقاتل المأجور السابق سلفاتوري جرافانو وأشاد به، ما أثار الدهشة والجدل بين العديد من الأميركيين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأعرب بعض المعلقين عن استغرابهم من شكر رئيس سابق لرجل عصابات ومجرم متسلسل، مسؤول عن عدد لا يحصى من عمليات الخطف والسطو المسلح وآلاف الجنايات الأخرى.
ونشر المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري لعام 2024 أمس السبت، على حسابه في منصة Truth Social فضلا عن انستغرام يوم السبت، مقابلة مصورة لرجل العصابات الشهير يصف فيه ترامب بالرجل الصادق وغير الفاسد.
وفي الفيديو زعم جرافانو أنه "فشل في إقناع ترامب بالعمل معه لأنه لا يريد التورط في الغوغاء".
يذكر أن جرافانو، المعروف أيضًا باسم "سامي الثور"، يعتبر زعيم عائلة جامبينو الإجرامية في مدينة نيويورك، وفق نيوزويك. وكان الرجل اعترف بتورطه في 19 جريمة قتل، قبل أن يخرج من السجن عام 2017 بعد أن حكم عليه بالحبس لمدة 20 عامًا بتهمة إدارة مجموعات للاتجار بالمخدرات في أريزونا.
المحرر:
سعد أحمد
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