 نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "ليا" بأجواء عائلية سعيدة وزينة مميزة (صور)

تصدّرت صور ومقاطع فيديو من الإحتفال بعيد ميلاد ابنة نانسي عجرم مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بسبب الديكور اللافت والمميّز حيث طغى عليه الألوان الوردي والأسود والرمادي، وأعرب الجمهور عن إعجابه الشديد بالزينة.

عيد ميلاد ابنة نانسي عجرم



إحتفلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم وعائلتهما بعيد ميلاد ابنتهما الصغرى "ليا" الخامس، وذلك بأجواء عائلية سعيدة وفرحة. ونشرت نانسي في خاصية القصص الصغيرة على تطبيق انستقرام، صوراً ومقاطع فيديو توثّق فيها الأجواء الرائعة التي سيطرت على عيد الميلاد، وأرفقت الفيديو بأغنيتها "ليا" التي كانت قد أصدرتها مع ولادة ابنتها في عام 2019، وعبّرت نانسي عن حبّها الكبير لها، وتمنّت لها العمر المديد بالسعادة والنجاح.





ولاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً بين المتابعين، الذين أثنوا على العلاقة المميّزة التي تجمع نانسي عجرم ببناتها والرابط العائليّ القويّ، إذ تحرص دائماً على مشاركة جمهورها أجمل اللحظات العائلية التي يقضونها سوياً في مختلف المناسبات.



كما عبّر الجمهور عن إندهاشه بالزينة الجميلة التي تتكوّن الفكرة الرئيسية عن القطط، بالإضافة إلى البوالين باللون الوردي والأبيض والأسود، وأيضاً الرسومات الكرتونية على شكل وجوه قطة. ولاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً بين المتابعين، الذين أثنوا على العلاقة المميّزة التي تجمع نانسي عجرم ببناتها والرابط العائليّ القويّ، إذ تحرص دائماً على مشاركة جمهورها أجمل اللحظات العائلية التي يقضونها سوياً في مختلف المناسبات.كما عبّر الجمهور عن إندهاشه بالزينة الجميلة التي تتكوّن الفكرة الرئيسية عن القطط، بالإضافة إلى البوالين باللون الوردي والأبيض والأسود، وأيضاً الرسومات الكرتونية على شكل وجوه قطة.



وظهرت الطفلة ليا ترتدي بلوزة باللون الرمادي مرسوم عليها وجه قطة وتنورة من التول الأسود، وأرفقت الملابس بطوق في شعرها على شكل قطة.



كما أثار شكل كيكة العيد إعجاب عدد كبير من الرواد الذين إعتبروه مميز وغير مألوف، وهو عبارة عن وجه قطة وقماش التول باللون الأسود وقبعة براقة سوداء.