Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
العراق يقدم شكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

السر في الأمعاء.. بدائل طبيعية لأدوية إنقاص الوزن

منوعات

2024-01-17 | 08:35
السر في الأمعاء.. بدائل طبيعية لأدوية إنقاص الوزن
607 مشاهدة

أثارت أدوية إنقاص الوزن، مثل أوزمبك ويغوفي ومونجارو، ضجة كبيرة، في الآونة الأخيرة، بسبب الأعراض الجانبية المصاحبة لها.

وقال طبيب متخصص في أمراض الهضمي إن جسم الإنسان يعمل بطريقة مشابهة لتلك التي تعمل بها هذه الأودية، دون التسبب في هذه المشكلات الصحية.

ويشير الطبيب، كريستوفر دامان، في مقال على موقع "ذا كونفرزيشن" إلى هرمونات الإنكريتين الموجودة في الأمعاء.وهذه الهرمونات تلعب دورا في التحكم بعمليات الهدم والبناء للغلوكوز، ولذلك كثير من الدراسات تهتم بها لعلاج مرض السكري وغيره من أمراض البنكرياس والجهاز الهضمي.

ويقول الأستاذ المساعد في أمراض الجهاز الهضمي، بكلية الطب في جامعة واشنطن في مقاله إن العناصر الغذائية الموجودة في الطعام تساعد على تنظيم هذه الهرمونات. وتريليونات الميكروبات الموجودة في الأمعاء هي المفتاح لتنسيق هذه العملية.

ويتم حقن أدوية إنقاص الوزن المشار إليها سابقا مرة واحدة أسبوعيا في المعدة أو الفخذ أو الذراع، وهي عبارة عن مادة سيماغلوتيد، وهي تساعد البنكرياس على إطلاق الكمية المناسبة من الإنسولين عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة.

في حين أن تلك الأدوية ساعدت الآلاف من المستخدمين على إنقاص وزنهم بسرعة فائقة، قالت إحدى المستخدمات في دعوة قضائية مرفوعة على عقار" ويغوفي" إنها أمضت أسبوعا دون القدرة على التبرز، لعدم حركة الأمعاء.

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية أن بعض مستخدمي قد رفعوا قضايا ضد الشركة المنتجة لدواء" أوزمبك" (Ozempic) الذي يستخدم بالأساس لمعالجة مرض السكري من النوع الثاني، ولكنه يستعمل على نطاق واسع كعقار فعال لتخفيض الوزن.
وذكرت تقارير أن مجموعة من الأفراد رفعوا دعوى على الشركة المنتجة لدواء "أوزمبك" بدعوى أنه تسبب لهم بخزل المعدة، وهي حالة تؤثر على الحركة الطبيعية التلقائية للعضلات في المعدة.

وقالت امرأة إنها شُخصت "بإصابة في الأمعاء تهدد حياتها"، بعد استخدام عقار "أوزمبك"، مما دفع الجراحين إلى إجراء عملية مدتها 8 ساعات على أمل إصلاح القولون لديها.

ويشير الطبيب في تقرير "ذا كونفرزيشن" إلى الدور الذي تلعبه هرمونات الأمعاء الطبيعية والطعام الصحي في عملية التمثيل الغذائي وفقدان الوزن، قائلا إن بكتريا الأمعاء تستخدم مكونات الطعام التي لا يمكنك هضمها مثل الألياف والبوليفينول، وتحولها إلى جزيئات تحفز الهرمونات للتحكم في شهيتك والتمثيل الغذائي.

وتشمل هرمون GLP-1، وهو نسخة طبيعية من أوزمبك وويغوفي. ويساعد GLP-1 وهرمونات أخرى مثل PYY على تنظيم نسبة السكر في الدم، وتخبر الجسم أنه تناول ما يكفي من الطعام، وكذلك المعدة والأمعاء بإبطاء حركة الطعام للسماح بعملية الهضم، وهو ما يطلق عليه "الفرامل القولونية".

وقبل ظهور الأطعمة المصنعة، كانت "المسارات التنظيمية الأيضية بواسطة تنوع بكتيري صحي في الأمعاء" تستخدم هذه الهرمونات لتنظيم عملية التمثيل الغذائي والشهية"، لكن الأطعمة الحديثة كبحت المكونات التي تساعد على تنظيم هذه العملية.

ويقول الطبيب إن إزالة هذه المكونات الغذائية الرئيسية، وبالتالي تقليل التنوع البكتيري، ساهم في ارتفاع معدلات السمنة والسكري.

وتعمل العقارات المذكورة بطريقة مشابهة للعملية الطبيعية، وساعدت في إنقاص الوزن وتحسين نسبة الغلوكوز في الدم، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، إلا أنها لا تخلو من آثار جانبية تؤثر على الجهاز الهضمي، مثل الغثيان والقيء والإسهال والإمساك.

وتشمل الآثار الجانبية الأخرى الأكثر خطورة، ولكنها نادرة، التهاب البنكرياس وخزل المعدة الذي لا يعالج، والتهاب البنكرياس.

ويمكن أن تؤدي هذه الأدوية أيضا إلى فقدان كتلة العضلات الصحية والدهون، خاصة في حالة عدم ممارسة التمارين الرياضية.

وتثير الزيادة الكبيرة في الوزن بعد إيقاف الأدوية أسئلة بشأن التأثيرات طويلة المدى.

الصحفي برادلي أولسون كتب في وول ستريت جورنال أنه يتناول أحد هذه الأدوية لأنه يساعده على مقاومة الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويتساءل: "ماذا سيحدث لو توقف؟".

ويرى الطبيب في مقال "ذا كونفرزيشن" أن نمط الحياة الصحي "هو الطريقة الأهم لإدارة الأمراض الأيضية والصحة العامة" وهذا يشمل ممارسة التمرينات بانتظام، والسيطرة على التوتر، والنوم الجيد، واتباع نظام غذائي متوازن.
>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
انتشار ظاهرة المقامرة بين الشباب - حلقة ١٩٣ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-17
Play
انتشار ظاهرة المقامرة بين الشباب - حلقة ١٩٣ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-17
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ١٩٠ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-17
Play
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ١٩٠ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-17
بالمختزل
Play
بالمختزل
الحرس يدكُّ أربيل .. روايتان على نسق التضليل والتطبيل! - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-16
Play
الحرس يدكُّ أربيل .. روايتان على نسق التضليل والتطبيل! - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-16
Play
نشرة ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-16
Play
العراق في دقيقة 16-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-16
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
من القائل؟ 16 -1-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-16
Play
من القائل؟ 16 -1-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-16
Celebrity
Play
Celebrity
البلوگر العراقية سارة العلاق - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-15
Play
البلوگر العراقية سارة العلاق - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-15
عشرين
Play
عشرين
بورصة النواب .. بيع وشراء في ليلة الانتخاب! - الحلقة ٤١ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-14
Play
بورصة النواب .. بيع وشراء في ليلة الانتخاب! - الحلقة ٤١ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-14
جات بالليل
Play
جات بالليل
جات بالليل الكلاسيكو 14-01-2024 | 2024
14:30 | 2024-01-14
Play
جات بالليل الكلاسيكو 14-01-2024 | 2024
14:30 | 2024-01-14
خط أحمر
Play
خط أحمر
مخمور يتخلص من مت*عاطي والسبب عداوة سابقة وديون متراكمة! - الحلقة ٣٦ | الموسم 6
14:30 | 2024-01-14
Play
مخمور يتخلص من مت*عاطي والسبب عداوة سابقة وديون متراكمة! - الحلقة ٣٦ | الموسم 6
14:30 | 2024-01-14
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
انتشار ظاهرة المقامرة بين الشباب - حلقة ١٩٣ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-17
Play
انتشار ظاهرة المقامرة بين الشباب - حلقة ١٩٣ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-17
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ١٩٠ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-17
Play
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ١٩٠ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-17
بالمختزل
Play
بالمختزل
الحرس يدكُّ أربيل .. روايتان على نسق التضليل والتطبيل! - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-16
Play
الحرس يدكُّ أربيل .. روايتان على نسق التضليل والتطبيل! - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-16
Play
نشرة ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-16
Play
العراق في دقيقة 16-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-16
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
من القائل؟ 16 -1-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-16
Play
من القائل؟ 16 -1-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-16
Celebrity
Play
Celebrity
البلوگر العراقية سارة العلاق - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-15
Play
البلوگر العراقية سارة العلاق - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-15
عشرين
Play
عشرين
بورصة النواب .. بيع وشراء في ليلة الانتخاب! - الحلقة ٤١ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-14
Play
بورصة النواب .. بيع وشراء في ليلة الانتخاب! - الحلقة ٤١ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-14
جات بالليل
Play
جات بالليل
جات بالليل الكلاسيكو 14-01-2024 | 2024
14:30 | 2024-01-14
Play
جات بالليل الكلاسيكو 14-01-2024 | 2024
14:30 | 2024-01-14
خط أحمر
Play
خط أحمر
مخمور يتخلص من مت*عاطي والسبب عداوة سابقة وديون متراكمة! - الحلقة ٣٦ | الموسم 6
14:30 | 2024-01-14
Play
مخمور يتخلص من مت*عاطي والسبب عداوة سابقة وديون متراكمة! - الحلقة ٣٦ | الموسم 6
14:30 | 2024-01-14

برجك للسنة الجديدة

الحكومة قادرة
الحكومة قادرة
غير ممكن ميدانيا
غير ممكن ميدانيا
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.