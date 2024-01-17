ملكة بريطانيا المستقبلية تخضع لجراحة في البطن

وقال القصر في بيان أن "من المتوقع بقاء كيت في لندن كلينك، وهو مستشفى خاص في العاصمة البريطانية، لمدة تتراوح بين 10 و14 يوماً لتلقي العلاج قبل أن تعود لتتعافى في منزلها".ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر من القصر إن "الحالة لا تتعلق بمرض سرطاني".وجاء في البيان أن "أميرة ويلز تقدر الاهتمام الذي سيثيره هذا البيان.. وتتمنى أن يفهم الجمهور رغبتها في الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الحياة الطبيعية لأطفالها، ورغبتها في أن تظل معلوماتها الطبية خاصة".وقال مكتبها إنه "لن يقدم بيانات محدثة عن تقدمها في العلاج إلا إذا كان هناك "معلومات جديدة مهمة يمكن مشاركتها". وأضاف أنها لن تعود إلى مهامها العامة إلا بعد عيد الفصح (في أواخر اذار) على الأرجح".وشوهدت الأميرة آخر مرة علناً في يوم عيد الميلاد عندما قامت العائلة المالكة بزيارتها السنوية لكنيسة قريبة من منزل الملك تشارلز في ساندرينغهام بشرق إنجلترا لحضور القداس، ولم يكن هناك ما يشير إلى أنها مريضة.