وهي المرة الأولى التي تفقد فيها الشركة الكورية الجنوبية المركز الأول منذ عام 2010.وسجلت شركة أبل 234.6 مليون شحنة من هواتف آيفون في عام 2023، وهو ما يمثل 20.1 بالمئة من السوق العالمية. بنمو سنوي قدره 3.7 بالمئة.وأظهر تقرير تتبع الهواتف المحمولة الربع سنوي العالمي الصادر عن مؤسسة البيانات الدولية (IDC). أن شحنات الهواتف الذكية من سامسونغ تراجعت بنسبة 13.6 في المئة إلى 226.6 مليون. أي بحصة سوقية تبلغ 19.4 بالمئة.واحتلت شركة “شاومي” الصينية المركز الثالث مع 145.9 مليون شحنة. وهو ما يمثل حصة سوقية تبلغ 12.5 بالمئة، وفقا لمؤسسة “IDC”.ويأتي في المركز الخامس شركتا تصنيع الهواتف الذكية الصينيتان “OPPO” و”Transsion”.وقالت نبيلة بوبال، مديرة الأبحاث في برنامج التتبع العالمي التابع لـ “IDC: “يرجع نجاح أبل المستمر. ومرونتها إلى حد كبير إلى الاتجاه المتزايد للأجهزة المتميزة. التي تمثل الآن أكثر من 20 بالمئة من السوق، مدعومة بعروض المقايضة القوية وخطط التمويل بدون فوائد.”ويشير تفوق شركة أبل على سامسونغ في سوق الهواتف الذكية على مدار عام كامل إلى أن الشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو. تتأقلم بشكل أفضل من منافسيها مع انخفاض على مستوى الصناعة خلال العامين الماضيين.وتفوقت شركة أبل أيضا على أمازون لتحصد لقب العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم، بقيمة 516.6 مليار دولار، وفقًا لتقرير صدر يوم الأربعاء عن شركة براند فاينانس الاستشارية.