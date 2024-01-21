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منصة يقودها الذكاء الاصطناعي تكتشف علاجاً واعداً لفقر الدم
منوعات
2024-01-21 | 08:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
117 مشاهدة
كشفت دراسة جديدة في مجلة "الكيمياء الطبية"، عن علاج واعد لفقر الدم، بمساعدة منصة الذكاء الاصطناعي المتقدمة "كميستري 42"، التابعة لشركة" إنسيليكو ميدسين" الأمريكية.
ويستهدف العلاج حالة تسمى فقر الدم الناجم عن مرض الكلى المزمن، والتي تؤثر على أكثر من 10% من سكان العالم.
واستخدم الباحثون الذكاء الاصطناعي لتحديد المركب الذي ينظم المسار الرئيسي المشارك في إنتاج خلايا الدم الحمراء.
وأظهر هذا المركب، المسمى "مركب الرصاص 15"، نتائج إيجابية في الاختبارات، بما في ذلك السلامة والفعالية في نموذج الفئران.
ويعتقد الباحثون أن هذا الاكتشاف يمكن أن يؤدي إلى خيار علاج أفضل لفقر الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض الكلى المزمن.
ويقول جيانيو شو، الكيميائي الطبي الذي شارك في تأليف البحث: "بالنظر إلى أن أكثر من 10٪ من سكان العالم يعانون من مرض الكلى المزمن، فإن الجزيء الجديد يمكن أن يكون مفيدًا لمزيد من المرضى في جميع أنحاء العالم".
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