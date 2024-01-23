ناقدة فنيّة تحمد الله على وفاة عبد الحليم حافظ وما علاقة نجاة الصغيرة؟

أثار ظهور الفنانة المصرية القديرة نجاة الصغيرة بعد غيابها لأكثر من 22 عاماً، حالة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي. فهناك مَن فرح بعودة الفنانة وقدّر حضورها المميّز على مسرح "جوي أووردز"، أما البعض سخر من كبر سنّها وعلامات التقدّم بالعمر التي ظهرت واضحة على وجهها.

وذلك ما دفع الناقدة الفنية ماجدة خيرالله بتوجيه رسالة حادة لمنتقدي ظهور المطربة نجاة الصغيرة، فكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع الفيسبوك: " الحمد لله إن عبد الحليم حافظ توفي قبل الناس دي ما تتواجد ويسخروا من تقدمه في العمر رغم كل إنجازاته".

"حايجيلك قلب تسخر من تقدم فنانة في العمر؟"

وتابعت الهجوم على المنتقدين بمنشورآخر، نشرت فيه صورة لإطلالة الفنانة نجاة الصغيرة في حفل "جوي أووردز" حيث أطلّت بفستان أنيق واسع باللون الفضيّ البراق، وأرفقت ماجدة خير الله الصورة بتعليق مؤثر قالت فيه: " بص لصورة أمك وهي في فستان العرس يوم فرحها، ثم صورتها بعد أن أنجبتك وصار لها أبناء وأحفاد، وشوف حايجيلك قلب تسخر من تقدم فنانة في العمر لها تاريخ كبير مثل نجاة، ولا لأ!!".

وتفاعل متابعو ماجدة مع منشورها، فانهالت التعليقات الموافقة لرأيها، ومنها: " هو أنا الوحيدة ليه اللي شوفتها جميلة ورقية ولابسة فستان جميل كأنها اميرة"، " والله علي حبها وحب فنها الراقي واغانيها الجميله".

وقدمت المطربة نجاة الصغيرة، خلال الحفل الضخم الذي أقيم في السعودية بتاريخ 20-1-2024، أغنيتها الشهيرة "عيون القلب"، وسط حماس شديد من قبل النجوم، الذين تأهبوا لحضورها منذ إعلان القائمون على الحفل، وصعدت نجاة على المسرح في أوّل لقاء لها مع الجمهور منذ 22 عاماً.