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كل ما تريد معرفته عن الأيام البيض لشهر رجب
منوعات
2024-01-24 | 05:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
663 مشاهدة
السومرية نيوز – منوعات
في كل شهر، يبحث المسلمون عن الأيام البيض، اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر.
ولهذه الأيام مكانة خاصة، حيث يفضل فيها الصيام والقيام بأعمال محببة وعبادات مختلفة.
تحمل هذه الأيام في شهر رجب تحديدًا فضلًا خاصًا، لأن شهر رجب من الأشهر الحرم المذكورة في القرآن، حيث قال الله تعالى: "إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ" (التوبة: 36).
الأشهر الحرم هي: ذو القَعدة، ذو الحِجَّة، المُحَرَّم، ورَجَبُ، حسبما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شهور يحبذ المسلمون فيها العبادة والتقرب إلى الله.
*الأيام البيض
الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، مما يميزها بشكل خاص.
تتوافق الأيام البيض لشهر رجب العام مع أيام الخميس والجمعة والسبت 25-27 يناير 2024.
صيام الأيام البيض في شهر رجب يحمل فضلًا كبيرًا، حيث يستحب للمؤمنين الإكثار من الصيام وأداء الأعمال الصالحة خلالها.
تعتبر الأيام البيض فرصة للمسلمين لتعزيز علاقتهم بالله، إذ يُشجع على الصيام وأعمال العبادة والدعاء والتوسل في هذه الفترة.
من الأدعية المستحبة في هذه الأيام: "اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ نُفُوسًا مُطْمَئِنَّةً تُؤْمِنُ بِلِقَائِكَ، وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ، وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ".
وفي هذه الأيام يتحلى المسلمون بالإخلاص والتواضع، ويسعون لتحقيق السكينة والرضا بقضاء الله، والدعاء للله بالرحمة والمغفرة، والتضرع إليه بالحاجات والطلبات.
إلى جانب صيام الأيام البيض، يستحب ذكر الله بتلاوة القرآن والتسابيح والتهليل والاستغفار.
يعد صيام الأيام البيض في شهر رجب 2024 فرصة للمسلمين لتعزيز روحانيتهم والتقرب إلى الله من خلال أعمال العبادة والدعاء والتضرع.
يجدر بالمسلمين استغلال هذه الفترة المباركة بالتفكير في تطوير حياتهم الروحية وتحسين علاقتهم مع الله، مستمدين القوة والهداية من عظمة الله ورحمته.
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