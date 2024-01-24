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الخطر قريب.. ناسا ترصد اقتراب 5 كويكبات من الأرض هذا الأسبوع
منوعات
2024-01-24 | 12:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
444 مشاهدة
اكتشف علماء وكالة ناسا خمس كويكبات ستقترب من الأرض عن كثب خلال الأيام القليلة القادمة من خلال لوحة معلومات Asteroid Watch.
وتتبع لوحة معلومات Asteroid Watch الكويكبات والمذنبات التي ستقترب نسبيا من الأرض، وتعرض تاريخ أقرب اقتراب وقطر الجسم التقريبي والحجم النسبي والمسافة من الأرض لكل لقاء.
وتركز اللوحة على الاقترابات الخمسة التالية من الأرض، وكلها ضمن مسافة 4.6 مليون ميل (7.5 مليون كيلومتر أو 19.5 ضعف المسافة إلى القمر).
وتشير لوحة معلومات وكالة ناسا إلى أن "الجسم الذي يزيد حجمه عن 150 مترا والذي يمكنه الاقتراب من الأرض ضمن هذه المسافة يطلق عليه اسم جسم يحتمل أن يكون خطيرا".
وتظهر اللوحة مرور الكويكب 2024 AL6 يوم الأربعاء 24 يناير بالقرب من الأرض، والذي تم رصده لأول مرة في 10 يناير 2024، وهو ينتمي إلى مجموعة أبولو.
ويقوم الكويكب بدورة واحدة حول الشمس في 1424 يوما أرضيا أو 3.9 سنة أرضية.
ويقدر حجم الكويكب بنحو 25 مترا، ومن المتوقع أن يقترب من كوكبنا من مسافة نحو 2.09 مليون كم وبسرعة 27 كيلومترا في الثانية.
وبعد ذلك، يوم الخميس 25 يناير، سيقترب كويكب بحجم حافلة، يسمى 2017 BG92، من مسافة 4.5 مليون كم.
وينتمي هذا الكويكب أيضا إلى فئة كويكبات أبولو، ويكمل دورة واحدة حول الشمس في 512 يوما أرضيا أو 1.4 سنة أرضية، ويقدر حجمه بنحو 6 أمتار.
ومن المتوقع أن يمر يوم الجمعة 26 يناير كويكب بحجم سيارة، يسمى 2011 CQ1، على مسافة 4.3 مليون كم.
وفي يوم السبت 27 يناير سيقترب الكويكب 2024 BJ بشكل آمن من الأرض من مسافة 354 ألف كم من الأرض، أي نحوا 92% من متوسط المسافة القمرية.
وسيكون كوكبنا، يوم الأحد 28 يناير، على موعد مع الكوكب 2024 BF1، والذي يقدر حجمه بـ79 مترا، والذي سيمر بالقرب من الأرض على بعد 4 مليون كم.
جدير بالذكر أنه لا يوجد أي من الكويكبات المدرجة حاليا في مسار تصادمي مع الأرض.
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