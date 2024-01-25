اول بدر في 2024.. الأرض على موعد مع "قمر الذئب" الليلة

وتملك جميع الأقمار الكاملة ألقابا شعبية، وغالبا ما يُطلق على اكتمال القمر في شهر يناير/ كانون الثاني اسم "قمر الذئب"، لأن الذئاب في أجزاء العالم التي تعيش فيها تنشط في شهر يناير، وغالبا ما تعوي في الليالي الباردة، ويعتقد أن اسم قمر الذئب من أصل أوروبي.وعند اكتمال القمر، تصطف الشمس والأرض والقمر في الفضاء وتكون الأرض في المنتصف، ونتيجة لذلك فإن الجانب النهاري للقمر (نصف القمر المضاء بالكامل) يواجهنا مباشرة، ولهذا السبب يبدو القمر مكتملا.وعلى الرغم من أن قمر الذئب سيبلغ ذروة اكتماله يوم الخميس، إلا أنه سيبدو كما لو أنه مكتمل في اليوم السابق واليوم التالي يومي الأربعاء والجمعة، وفقا لموقع "لايف ساينس".ومن المنتظر أن تكون ذروة اكتمال بدر يناير في الساعة 17:54 بتوقيت غرينيتش، بحيث سيصعد القمر في وقت قريب جدا من غروب الشمس، وبعده سيكون القمر المكتمل التالي هو القمر الثلجي في 24 فبراير/شباط.ويستغرق القمر نحو 29 يوما لإكمال دورة واحدة من المرحلة القمرية (من القمر القديم إلى القمر الجديد)، وخلال تلك الفترة هناك في المتوسط، 7.4 أيام لكل مرحلة من المراحل الأربع: (القمر الجديد أو المحاق، تربيع المتزايد الأول، البدر، والتربيع المتناقص الأخير).