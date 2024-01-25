صور غادة عبد الرازق في حوض الإستحمام تثير السخرية

في التفاصيل، أثارت صور غادة عبد الرازق في البانيو التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستقرام، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي حيث إنهالت عليها التعليقات الساخرة والسلبية، ومنها: "مصورة آخر شي في البانيو... ليش؟"، "ربنا يستر لايجي يوم تتصوري بالكبينه"، "عيب على سنك يا حجة"، "جلسة تصوير بالحمام... اي الغاية منها؟".وظهرت غادة بفستان أسود طويل بكتف واحد من تصميم المصمم العالمي ستيفان رولاند، وإختارت تسريحة الكعكة المشدودة إلى الخلف، مع مكياج هادئ، وزيّنت إطلالتها بقيراط ضخم.