باليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة.. تعرف على انواعها وأماكن انتشارها

ومع حلول يومها العالمي، تساءل كثيرون عن أنواع الأمراض المدارية المستهدفة، والمناطق التي تنتشر فيها، وسر الاهتمام بها، إلى حد تخصيص يوم عالمي للتوعية بها.ما هي الأمراض المدارية المهملة؟هي أمراض متنوعة تقف وراء الإصابة بها مجموعة من الجراثيم والفطريات والفيروسات والطفيليات والسموم، وتنتهي بالمريض إلى المعاناة من مخاطر صحية، بخلاف تأثيرها السلبي والمدمر على ظروفه الاجتماعية والاقتصادية كذلك.أماكن انتشار الأمراض المداريةوبحسب منظمة الصحة العالمية، تنتشر هذه الأمراض وسط المجتمعات المحلية الفقيرة في المناطق المدارية، مع العلم بأن نطاق انتشارها أوسع من الناحية الجغرافية.ويحتاج 1.6 مليار مريض إلى تدخلات طبية تتمثل في إجراءات وقائية وعلاجية على حد سواء.تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن هذه الأمراض تتسم بالتعقيد، ولها ارتباط بالظروف البيئية المحيطة، وتنتقل أغلبها عن طريق النواقل، ومن ثم تكوّن مستودعات حيوانية لها دورات حياة معقدة، مما يصعّب مهمة مكافحتها.وتتضمن الأمراض المدارية المهملة ما يلي:قرحة بوروليهو مرض مزمن تسببه جرثومة المتفطرة المقرحة في البيئة.مرض شاغاسمرض التهابي معدٍ يسببه طفيلي المثقبية الكروزية.حمى الضنكهي حمى مؤلمة للعظام تنقلها عدوى فيروسية.داء الشيكونغونياهو مرض فيروسي ينقله البعوض الزاعج إلى البشر.داء الدودة الغينيةعدوى يصاب بها الشخص حال شربه ماء يحتوي على قشريات صغيرة مصابة بالدودة المدورة.داء المشوكاتهو مرض حيواني المصدر تسببه الديدان الشريطية من نوع المشوكة الحبيبية.عدوى المثقوبات المنقولة بالأغذيةتصيب الشخص حال تناوله أسماكا أو خضروات نيئة تتضمن يرقات طفيلية.داء المثقبيات البشري الأفريقييُعرف كذلك بمرض النوم، ويسببه أحد طفيليات الأوّالي المنحدرة من جنس المثقبيات.داء الليشمانياتعبارة عن مجموعة أمراض تسببها طفيليات أحادية الخلية لأكثر من 20 نوعا من الليشمانيات.الجذاممرض معدٍ ومزمن تسببه بكتيريا عصوية معروفة باسم المنفطرة الجذامية.داء الفيلاريات اللمفييُعرف باسم داء الفيل، وهو يسبب تشوها وآلام شديدة.الورم الفطريهو مرض معدٍ يدمر الأنسجة تحت الجلدية تدريجيا.داء الفطريات الاصطباغيةعدوى تسببها الفطريات تحت الجلد.مرض آكلة الفممرض يصيب الفم ويظهر في صورة تقرحات صغيرة ومؤلمة داخل الفم.داء كلابية الذنبيُعرف باسم "العمى النهري"، وتسببه الدودة الطفيلية "كلابية الذنب المتلوية".داء الكلبفيروس مميت ينتقل إلى البشر من لعاب الكلب المصاب بالعدوى.الجربيسببه سوس ناقب يخلف حكة بالجلد.داء البلهارسياتتسببه الديدان المثقوبة الدموية، وهو مرض مزمن وحاد.الديدان الطفيلية المنقولة بالتربةينتقل عبر براز الأشخاص المصابين بالعدوى.التسمّم الناجم عن لدغ الثعابينتسبب لدغات الثعابين شلل يعيق التنفس ونزف مميت وفشل كلوي.داء الشريطيات/ داء الكيسات المذنبةعدوى معوية تسببها الديدان الشريطية.التراخوماعدوى بكتيرية تصيب العين.الداء العليقييصيب الجلد والعظام والغضاريف، وهو من بين أمراض الأطفال المعدية.وجاء اعتماد اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة بفضل جهود الإمارات الدبلوماسية الرائدة مع شركائها، وتم الإعلان عن هذا اليوم في منتدى بلوغ الميل الأخير عام 2019 في أبوظبي، واعترفت منظمة الصحة العالمية رسميا به في عام 2021.وتهدف المناسبة، التي تصادف 30 يناير/كانون الثاني من كل عام، إلى تعزيز جهود الجهات الصحية العالمية وإشراك المؤسسات الحكومية وعامة الناس في الجهود الملحة للقضاء على الأمراض المدارية المهملة التي تصيب واحدا من كل 5 أشخاص في العالم.