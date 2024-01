مجموعة Universal Music Group تعلن سحب قائمة الأغاني من TikTok

في رسالة مفتوحة نفطة وفي مقال بعنوان “لماذا يجب علينا استدعاء Time Out on TikTok” نُشر يوم الثلاثاء، اتهمت أكبر شركة موسيقى في العالم UMG TikTok بمحاولة “التنمر” و”الترهيب” عليها من أجل “قبول صفقة تقل قيمتها عن العقد السابق”. أقل بكثير من القيمة السوقية العادلة ولا تعكس نموها المتسارع.TikTok، المملوك لشركة Byte Dance الصينية، هو تطبيق وسائط اجتماعية يسمح للمستخدمين بإنشاء مقاطع فيديو قصيرة، يتم تسجيل معظمها بمؤثرات صوتية وموسيقى مرخصة.لا يمكن المبالغة في هيمنة UMG على الموسيقى الشعبية، حيث تمتلك الشركة حقوق الفنانين بما في ذلك The Beatles، Bob Dylan، Elton John، Drake، Sting، The Weeknd، Kendrick Lamar، SZA، Ariana Grande، Justin Bieber، Adele، U2، Coldplay. ، من بين أمور أخرى. ، بوست مالون وآخرون. إنها شركة الموسيقى الوحيدة التي تمتلك تسعة ألبومات من أفضل 10 ألبومات في قائمة Billboard 200 الموسيقية في وقت واحد، وقد حققت هذا الإنجاز أربع مرات.حققت الأغنية الناجحة المملوكة لشركة UMG، Sophie Ellis-Bextor's Murder on the Dancefloor، نجاحًا خاصًا مؤخرًا على TikTok، حيث صور بعض المستخدمين الأثرياء أنفسهم وهم يرقصون حول العقار الفخم في مشهد من فيلم Saltburn لعام 2023.وأكد متحدث باسم UMG لرويترز أنه إذا فشلت UMG في التوصل إلى اتفاق مع TikTok، فستتم إزالة جميع أغانيها من الخدمة عندما تنتهي الصفقة يوم الأربعاء.في الرسالة المفتوحة، زعمت UMG أن TikTok يمثل “حوالي 1٪ فقط من إجمالي إيراداتنا”، وهي شهادة على “مدى ضآلة تعويض TikTok للفنانين وكتاب الأغاني، وقاعدة مستخدميها الكبيرة والمتنامية، وإيرادات الإعلانات سريعة النمو، والاعتماد على الموسيقى”. المحتوى.” يزيد الثقة.خلال المفاوضات بشأن عقد جديد، اقترحت TikTok أن تدفع “للفنانين وكتاب الأغاني لدينا معدلًا يمثل جزءًا صغيرًا مما تدفعه منصات التواصل الاجتماعي الكبرى”، حسبما زعمت شركة الموسيقى.تتهم UMG TikTok بمحاولة “تخويف” الشركة من خلال “إزالة الموسيقى بشكل انتقائي من بعض فنانينا الناشئين” من خلال إبقاء النجوم الكبار على المنصة عندما توقفت المفاوضات.وكتبت UMG: “تكتيكات TikTok واضحة: استخدم قوة منصتها لإيذاء الفنانين الضعفاء ومحاولة تخويفنا للموافقة على صفقة سيئة تقلل من قيمة الموسيقى وتقلل من شأن الفنانين وكتاب الأغاني ومعجبيهم”.في رد ناريواتهم TikTok UMG بـ “وضع جشعهم فوق مصالح الفنانين وكتاب الأغاني”.وقالت الشركة: “على الرغم من السرد والخطاب الكاذب لشركة Universal، فقد اختاروا الابتعاد عن الدعم القوي لمنصة تضم أكثر من مليار مستخدم تعمل بمثابة وسيلة إعلان واكتشاف مجانية لمواهبهم”.ويأتي هذا الانخفاض مع زيادة مشاركة TikTok في إنشاء الموسيقى والذكاء الاصطناعي. تم إطلاقه موسيقى تيك توك وفي العام الماضي، تنافست مع Spotify وApple Music في بلدان مختارة تجريب تتيح ميزة “AI Song” للمستخدمين إنشاء الأغاني باستخدام المطالبات.واتهمت UMG TikTok بـ “السماح بإغراق المنصة بالمشاركات التي أنشأها الذكاء الاصطناعي”. وقالت UMG إنه من خلال إنشاء أدوات تسمح للمستخدمين بالمشاركة في إنشاء موسيقى الذكاء الاصطناعي، فإن TikTok “ترعى استبدال الفنانين بالذكاء الاصطناعي”، مضيفة أن الطريقة الوحيدة لإزالة المحتوى المخالف على TikTok هي “عملية معقدة وغير فعالة بشكل لا يُنسى. إنها الطريقة الوحيدة لإزالة المحتوى المخالف على TikTok”. المعادل الرقمي لـ Whac-a-Mole.” “READ هولي ويلوغبي، التي حضرت حفل زفاف في تركيا مع شقيقتها كيلي، تبتسم بعد أن فقدت فوزها الأول في NTA منذ 12 عامًا.لدى TikTok صفقات مماثلة مع شركات الموسيقى بما في ذلك Sony موسيقى وارنر – أبرزت شركة التواصل الاجتماعي في تقريرها يوم الثلاثاء – ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانوا يشاركون UMG أيًا من مخاوفها.