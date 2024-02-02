دول الخليج الأعلى عربيًا.. تصنيف حديث للبلدان الأكثر والأقل بعمليات تجميل النساء

وتضمن التصنيف 100 دولة فقط من اجمالي دول العالم، فيما لم يكن العراق ضمن القائمة، ويبدو ان ذلك يأتي لأسباب عديدة أهمها تنوع عمليات التجميل في العراق وقلة المراكز الطبية الحقيقية المختصة، وكثرة المراكز الوهمية وغير الرسمية وهو مايجعل إمكانية الإحصاء غير ممكنة بدقة.وبحسب التصنيف، جاءت كوريا الجنوبية الأول عالميا في جراحات التجميل للفرد، حيث ان هناك 8.9 عملية تجميل لكل الف فرد في البلد، فيما تؤثر العوامل الثقافية على ما يقرب من 25% من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 19 و29 عامًا للخضوع لإجراءات مثل جراحة الجفن المزدوج وتجميل الأنف.ويأتي بعد كوريا الجنوبية كل من الأرجنتين والبرازيل، كولومبيا، اليونان، الولايات المتحدة، المانيا، تركيا، المكسيك، إيطاليا، كأعلى 10 بلدان بمعدلات عمليات التجميل.اما عربيًا، فجاءت قطر الأولى عربيا بمعدلات عمليات التجميل والمرتبة 26 عالميًا، بمعدل عمليات يبلغ 1.165 لكل ألف نسمة، ويأتي بعدها الامارات، والسعودية، والكويت، والبحرين، وعمان، ولبنان، ومصر.والمفارقة الكبيرة، هو مجيء الصين والهند في ذيل القائمة كأقل الدول بمعدلات عمليات التجميل عالميًا.