10 مليون مستخدم شهرياً.. "ثريدز" تزلزل عرش "إكس"

ويشير ذلك إلى أن ثريدز المملوك لشركة ميتا والبديل لتطبيق "إكس"، تويتر سابقاً، اكتسبت حوالي 30 مليون مستخدم جديد في غضون ثلاثة أشهر.وأطلقت شركة "ميتا" الخدمة في الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول بعد شهور من التأخير، ويرى زوكربيرغ أن "ثريدز" يمكن أن تجذب أكثر من مليار مستخدم.وترتبط خدمة "ثريدز" مع خدمة تطبيق "إنستغرام" للصور والفيديوهات المملوك لـ"ميتا"، وبالتالي يمكنها الاعتماد على الروابط الموجودة بين مئات الملايين من المستخدمين.وأعلنت شركة "ميتا" بعد إغلاق البورصة الأمريكية، يوم الخميس الماضي، أن الإيرادات زادت بنسبة 25% على أساس سنوي إلى 1. 40 مليار دولار في الربع الماضي. وقفز صافي الربح من 6. 4 مليار دولار قبل عام إلى 14 مليار دولار.وقال مجلس إدارة ميتا إنهم سيوزعون أرباحاً ربع سنوية بواقع 5, 0 دولار للسهم.وقال مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة "ميتا" ورئيسها التنفيذي: "لقد حققنا ربعاً جيداً مع استمرار مجتمعنا وأعمالنا في النمو، لقد أحرزنا الكثير من التقدم في رؤيتنا لتطوير الذكاء الاصطناعي والميتافيرس".وفي الوقت نفسه، تواصل الشركة الإنفاق على تطوير العوالم الافتراضية.وارتفعت الخسائر التشغيلية لشركة "ريالتي لابس" إلى 4.65 مليار دولار من 4.3 مليار دولار في العام السابق. وفي الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات القسم من 727 مليون دولار إلى ما يقل قليلا عن 1.1 مليار دولار.وأعرب المستثمرون عن قلقهم من أن شركة "ميتا" تنفق الكثير من الأموال على تقنية ذات ربحية مشكوك فيها. وتزايدت الشكوك العام الماضي عندما تباطأت أعمال الإعلان عبر الإنترنت.