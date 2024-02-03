البلدان الأكبر بعدد مستخدمي مواقع التواصل.. أين يقع العراق؟

وبلغ عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق 25.5 مليون شخص، ليأتي بالمرتبة الـ32 عالميًا، فيما جاء بالمرتبة الثالثة عربيا بعد كل من مصر 46.3 مليون مستخدم، والسعودية 29.1 مليون مستخدم.وجاءت الصين بالمرتبة الأولى عالميا بعدد مستخدمين بلغ مليار مستخدم، بحسب مؤشر عدد مستخدمي مواقع التواصل في العالم.وكان نمو وسائل التواصل الاجتماعي ثابتًا على مر السنين، وفي عام 2015، كان هناك 2.078 مليار مستخدم؛ وبحلول عام 2016، ارتفع العدد إلى 2.307 مليار، مما يشير إلى نمو بنسبة 21 في المائة.وشهدت السنوات اللاحقة معدل نمو بنسبة 9% في عام 2018، ليصل إلى 3.196 مليار مستخدم، وبحلول عام 2020، بلغت الأرقام ذروتها عند 3.960 مليار.