"المفضلون من جهات الاتصال".. ميزة جديدة على واتساب

وفي النسخة التجريبية الأخيرة للتطبيق، ستتيح هذه الميزة للمستخدمين اختيار جهات الاتصال المفضلة لهم، التي ستظهر في الجزء العلوي من سجل المكالمات.ويعد الهدف الأساسي من هذه الميزة هو تسهيل الاتصال بجهات الاتصال المفضلة؛ حيث ستظهر هذه الجهات الاتصال بشكل ثابت في تبويب المكالمات، مما يتيح للمستخدمين إجراء المكالمات معها بضغطة زر واحدة.وتوجد هذه الميزة في العديد من تطبيقات الاتصال الأخرى، وتهدف إلى منح الأولوية لجهات الاتصال الأكثر أهمية بالنسبة للمستخدم.وتوفر هذه الميزة طريقة مخصصة للوصول إلى جهات الاتصال المفضلة وتستغل جزءًا من المساحة المتاحة في تبويب المكالمات لعرضها، بدلاً من عرض سجل المكالمات فقط.والجدير بالذكر أن هذه الميزة الجديدة مرتبطة بآلية إجراء المكالمات عبر واجهة التطبيق في الأجهزة المحمولة ولا تتعلق بالرسائل، حيث يتيح واتساب بالفعل ميزة تثبيت المحادثات لعرض الدردشات مع جهات الاتصال المهمة في أعلى تبويب الدردشات.وتعمل منصة واتساب باستمرار على تحسين تجربة المستخدم من خلال إضافة ميزات جديدة لتلبية احتياجات المستخدمين الذين يعتمدون بشكل كبير على التطبيق لإجراء المكالمات عبر الإنترنت.وتظل ميزة إضافة جهات الاتصال إلى المفضلة في تبويب المكالمات قيد التجربة في النسخة التجريبية للتطبيق، ومن المتوقع أن تتوفر في التحديثات النهائية المستقبلية للتطبيق.